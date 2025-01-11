Жодні переговори не призведуть до сталого миру з вимогами путіна – ISW

Незважаючи на "готовність" кремля вести переговори з лідерами Заходу, жодні переговори не можуть стати запорукою сталого миру з вимогами правителя росії володимира путіна. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

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Зазначається, що кремль підтвердив готовніть вести переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких "попередніх умов", але зазначив, що його переговорна позиція залишається незмінною.

Речник кремля дмитро пєсков 10 січня відреагував на заяву Трампа про організацію зустрічі з президентом росії володимиром путіним і заявив, що путін відкритий до контактів з міжнародними лідерами і що "жодних умов для цього не потрібно" - пишуть аналітики ISW.

Водночас пєсков повторив, що кремль зберігає свою "неодноразово озвучену" позицію щодо України, яку путін чітко визначив у червні 2024 року і повторив під час своєї "Прямої лінії" 19 грудня.

За інформацією ISW, у червні 2024 року путін зажадав від України заміни президента Володимира Зеленського та його влади під виглядом "денацифікації", демілітаризації та передачі росії значних територій на сході та півдні України, включно з тими регіонами України, які росія наразі не окупує – все це фактично означає повну капітуляцію України.

Жодні переговори не призведуть до повноцінного та сталого миру, доки путін залишатиметься прихильником цих вимог, незважаючи на "готовність" кремля вести переговори з лідерами Заходу - йдеться у звіті.

Ключові висновки ISW за 10 січня:

У ніч з 9 на 10 січня українські війська завдали удару по російському складу боєприпасів та безпілотників у Ростовській області.

кремль підтвердив, що готовий вести переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких "попередніх умов", але зазначив, що його переговорна позиція залишається незмінною.

США, Велика Британія та Японія оголосили про нові санкції проти росії 10 січня.

ЄС перерахував Україні три мільярди євро (близько 3,07 мільярда доларів), що є першим траншем фінансування ЄС з прибутків від заморожених російських активів.

російські війська просунулися у Курській області та поблизу Куп'янська, Часового Яру, Торецька, Покровська і Курахового.

російська служба BBC повідомила 10 січня, що спільне розслідування, проведене з російським виданням Mediazona з використанням даних з відкритих джерел, підтвердило, що з лютого 2022 року в Україні загинуло щонайменше 88 055 російських солдатів.

Нагадаємо

Високопоставлені російські військові та силовики виступають за ескалацію бойових дій в Україні замість переговорів. Попри значні втрати, вони закликають путіна до посилення військових зусиль та проведення часткових призовів.