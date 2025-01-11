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Жодні переговори не призведуть до сталого миру з вимогами путіна – ISW

Жодні переговори не призведуть до сталого миру з вимогами путіна – ISW

Київ • УНН

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пєсков заявив про готовність путіна вести переговори з Трампом без попередніх умов. ISW підкреслює, що позиція кремля щодо України залишається незмінною - повна капітуляція та зміна влади.

Незважаючи на "готовність" кремля вести переговори з лідерами Заходу, жодні переговори не можуть стати запорукою сталого миру з вимогами правителя росії володимира путіна. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що кремль підтвердив готовніть вести переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких "попередніх умов", але зазначив, що його переговорна позиція залишається незмінною.

Речник кремля дмитро пєсков 10 січня відреагував на заяву Трампа про організацію зустрічі з президентом росії володимиром путіним і заявив, що путін відкритий до контактів з міжнародними лідерами і що "жодних умов для цього не потрібно"

- пишуть аналітики ISW.

Водночас пєсков повторив, що кремль зберігає свою "неодноразово озвучену" позицію щодо України, яку путін чітко визначив у червні 2024 року і повторив під час своєї "Прямої лінії" 19 грудня.

За інформацією ISW, у червні 2024 року путін зажадав від України заміни президента Володимира Зеленського та його влади під виглядом "денацифікації", демілітаризації та передачі росії значних територій на сході та півдні України, включно з тими регіонами України, які росія наразі не окупує – все це фактично означає повну капітуляцію України.

Жодні переговори не призведуть до повноцінного та сталого миру, доки путін залишатиметься прихильником цих вимог, незважаючи на "готовність" кремля вести переговори з лідерами Заходу

- йдеться у звіті.

Ключові висновки ISW за 10 січня:

  • У ніч з 9 на 10 січня українські війська завдали удару по російському складу боєприпасів та безпілотників у Ростовській області.
    • кремль підтвердив, що готовий вести переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких "попередніх умов", але зазначив, що його переговорна позиція залишається незмінною.
      • США, Велика Британія та Японія оголосили про нові санкції проти росії 10 січня.
        • ЄС перерахував Україні три мільярди євро (близько 3,07 мільярда доларів), що є першим траншем фінансування ЄС з прибутків від заморожених російських активів.
          • російські війська просунулися у Курській області та поблизу Куп'янська, Часового Яру, Торецька, Покровська і Курахового.
            • російська служба BBC повідомила 10 січня, що спільне розслідування, проведене з російським виданням Mediazona з використанням даних з відкритих джерел, підтвердило, що з лютого 2022 року в Україні загинуло щонайменше 88 055 російських солдатів.

              Нагадаємо

              Високопоставлені російські військові та силовики виступають за ескалацію бойових дій в Україні замість переговорів. Попри значні втрати, вони закликають путіна до посилення військових зусиль та проведення часткових призовів.

              Віта Зеленецька

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