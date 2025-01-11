Никакие переговоры не приведут к устойчивому миру с требованиями путина - ISW

Несмотря на "готовность" кремля вести переговоры с лидерами Запада, никакие переговоры не могут стать залогом устойчивого мира с требованиями правителя россии владимира путина. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Отмечается, что кремль подтвердил готовность вести переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом без каких-либо "предварительных условий", но отметил, что его переговорная позиция остается неизменной.

Представитель кремля дмитрий песков 10 января отреагировал на заявление Трампа об организации встречи с президентом россии владимиром путиным и заявил, что путин открыт к контактам с международными лидерами и что "никаких условий для этого не требуется" - пишут аналитики ISW.

В то же время песков повторил, что кремль сохраняет свою "неоднократно озвученную" позицию по Украине, которую путин четко определил в июне 2024 года и повторил во время своей "Прямой линии" 19 декабря.

По информации ISW, в июне 2024 года путин потребовал от Украины замены президента Владимира Зеленского и его власти под видом "денацификации", демилитаризации и передачи россии значительных территорий на востоке и юге Украины, включая те регионы Украины, которые россия пока не оккупирует - все это фактически означает полную капитуляцию Украины.

Никакие переговоры не приведут к полноценному и устойчивому миру, пока путин будет оставаться сторонником этих требований, несмотря на "готовность" кремля вести переговоры с лидерами Запада - говорится в отчете.

Ключевые выводы ISW за 10 января:

В ночь с 9 на 10 января украинские войска нанесли удар по российскому складу боеприпасов и беспилотникам в Ростовской области.

кремль подтвердил, что готов вести переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом без каких-либо "предварительных условий", но отметил, что его переговорная позиция остается неизменной.

США, Великобритания и Япония объявили о новых санкциях против россии 10 января.

ЕС перечислил Украине три миллиарда евро (около 3,07 миллиарда долларов), что является первым траншем финансирования ЕС из доходов от замороженных российских активов.

российские войска продвинулись в Курской области и вблизи Купянска, Часового Яра, Торецка, Покровска и Курахово.

русская служба BBC сообщила 10 января, что совместное расследование, проведенное с российским изданием Mediazona с использованием данных из открытых источников, подтвердило, что с февраля 2022 года в Украине погибло по меньшей мере 88 055 российских солдат.

Напомним

Высокопоставленные российские военные и силовики выступают за эскалацию боевых действий в Украине вместо переговоров. Несмотря на значительные потери, они призывают путина к усилению военных усилий и проведению частичных призывов.