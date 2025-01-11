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Никакие переговоры не приведут к устойчивому миру с требованиями путина - ISW

Никакие переговоры не приведут к устойчивому миру с требованиями путина - ISW

Киев  •  УНН

 • 3665 просмотра

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песков заявил о готовности путина вести переговоры с Трампом без предварительных условий. ISW подчеркивает, что позиция кремля по Украине остается неизменной - полная капитуляция и смена власти.

Несмотря на "готовность" кремля вести переговоры с лидерами Запада, никакие переговоры не могут стать залогом устойчивого мира с требованиями правителя россии владимира путина. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Отмечается, что кремль подтвердил готовность вести переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом без каких-либо "предварительных условий", но отметил, что его переговорная позиция остается неизменной.

Представитель кремля дмитрий песков 10 января отреагировал на заявление Трампа об организации встречи с президентом россии владимиром путиным и заявил, что путин открыт к контактам с международными лидерами и что "никаких условий для этого не требуется"

- пишут аналитики ISW.

В то же время песков повторил, что кремль сохраняет свою "неоднократно озвученную" позицию по Украине, которую путин четко определил в июне 2024 года и повторил во время своей "Прямой линии" 19 декабря.

По информации ISW, в июне 2024 года путин потребовал от Украины замены президента Владимира Зеленского и его власти под видом "денацификации", демилитаризации и передачи россии значительных территорий на востоке и юге Украины, включая те регионы Украины, которые россия пока не оккупирует - все это фактически означает полную капитуляцию Украины.

Никакие переговоры не приведут к полноценному и устойчивому миру, пока путин будет оставаться сторонником этих требований, несмотря на "готовность" кремля вести переговоры с лидерами Запада

- говорится в отчете.

Ключевые выводы ISW за 10 января:

  • В ночь с 9 на 10 января украинские войска нанесли удар по российскому складу боеприпасов и беспилотникам в Ростовской области.
    • кремль подтвердил, что готов вести переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом без каких-либо "предварительных условий", но отметил, что его переговорная позиция остается неизменной.
      • США, Великобритания и Япония объявили о новых санкциях против россии 10 января.
        • ЕС перечислил Украине три миллиарда евро (около 3,07 миллиарда долларов), что является первым траншем финансирования ЕС из доходов от замороженных российских активов.
          • российские войска продвинулись в Курской области и вблизи Купянска, Часового Яра, Торецка, Покровска и Курахово.
            • русская служба BBC сообщила 10 января, что совместное расследование, проведенное с российским изданием Mediazona с использованием данных из открытых источников, подтвердило, что с февраля 2022 года в Украине погибло по меньшей мере 88 055 российских солдат.

              Напомним

              Высокопоставленные российские военные и силовики выступают за эскалацию боевых действий в Украине вместо переговоров. Несмотря на значительные потери, они призывают путина к усилению военных усилий и проведению частичных призывов.

              Вита Зеленецкая

              Вита Зеленецкая

              Войнаполитика
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