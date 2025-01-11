Продовжуємо рішуче підтримувати територіальну цілісність України – глава МЗС Туреччини
Київ • УНН
Глава МЗС Туреччини підтвердив підтримку територіальної цілісності України. Фідан нагадав про успіх зернової угоди та продовження переговорів щодо судноплавства в Чорному морі.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що його країна продовжує "рішуче підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України". Про це інформує Hürriyet з посилання на відеозвернення Голови МЗС, передає УНН.
Ми продовжуємо рішуче підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України
У своїй промові Міністр закордонних справ Туреччини нагадав, що у 2022 році завдяки зерновій угоді, укладеній за посередництва Туреччини, в обіг надійшло понад 33 мільйони тонн зерна.
"Ми продовжуємо переговори між росією та Україною щодо судноплавства в Чорному морі", - зазначив Хакан Фідан.
Нагадаємо
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив про можливі зміни у війні через втому обох сторін у 2025 році. Він підкреслив необхідність справедливого рішення в рамках територіальної цілісності України.