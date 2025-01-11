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Продолжаем решительно поддерживать территориальную целостность Украины - глава МИД Турции

Продолжаем решительно поддерживать территориальную целостность Украины - глава МИД Турции

Киев  •  УНН

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Глава МИД Турции подтвердил поддержку территориальной целостности Украины. Фидан напомнил об успехе зернового соглашения и продолжении переговоров по судоходству в Черном море.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна продолжает "решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины". Об этом информирует Hürriyet со ссылкой на видеообращение Главы МИД, передает УНН.

Мы продолжаем решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины

- сказал Хакан Фидан.

В своей речи Министр иностранных дел Турции напомнил, что в 2022 году благодаря зерновой сделке, заключенной при посредничестве Турции, в оборот поступило более 33 миллионов тонн зерна.

"Мы продолжаем переговоры между Россией и Украиной по судоходству в Черном море", - отметил Хакан Фидан.

Напомним

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о возможных изменениях в войне из-за усталости обеих сторон в 2025 году. Он подчеркнул необходимость справедливого решения в рамках территориальной целостности Украины.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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