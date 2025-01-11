Продолжаем решительно поддерживать территориальную целостность Украины - глава МИД Турции
Киев • УНН
Глава МИД Турции подтвердил поддержку территориальной целостности Украины. Фидан напомнил об успехе зернового соглашения и продолжении переговоров по судоходству в Черном море.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна продолжает "решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины". Об этом информирует Hürriyet со ссылкой на видеообращение Главы МИД, передает УНН.
Мы продолжаем решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины
В своей речи Министр иностранных дел Турции напомнил, что в 2022 году благодаря зерновой сделке, заключенной при посредничестве Турции, в оборот поступило более 33 миллионов тонн зерна.
"Мы продолжаем переговоры между Россией и Украиной по судоходству в Черном море", - отметил Хакан Фидан.
Напомним
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о возможных изменениях в войне из-за усталости обеих сторон в 2025 году. Он подчеркнул необходимость справедливого решения в рамках территориальной целостности Украины.