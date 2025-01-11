Співзасновник "Яндекса" найняв охорону після "побажання здоров'я" від путіна - Bloomberg
Київ • УНН
Аркадій Волож вперше найняв охорону після публічного побажання здоров'я від путіна. Засновник "Яндекса" раніше засудив війну в Україні та не повертається до росії.
Співзасновник російської ІТ-компанії "Яндекс" Аркадій Волож вперше найняв охорону після того, як російський лідер володимир путін публічно побажав йому здоров'я. Про це він розповів в інтерв'ю Bloomberg, передає УНН.
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Зазначається, що у серпні 2023 року Аркадій Волож опублікував заяву, в якій йшлося про те, що він "категорично проти варварського вторгнення рф в Україну" і "в жаху від того, що в будинки українців летять бомби".
У вересні того ж року путін прокоментував заяву Воложа, назвавши її "вимушеною" через те, що підприємець жив в Ізраїлі. Він назвав його "талановитим бізнесменом".
Ну, дай боже йому здоров'я, нехай йому там добре живеться
Волож розповів, що після цих слів найняв охорону. Він зауважив, що це "не так і комфортно" і намагається не думати про це.
путін назвав Воложа "талановитим бізнесменом" - той самий вислів він "використав, щоб описати Євгена Пригожина", який загинув у загадковій авіакатастрофі. Свою причетність до цього кремль відкидає
У розмові з журналістами, співзасновник "Яндекса" також порівняв санкції ЄС, зняття яких йому вдалося досягти у 2024 році, з в'язницею, а продаж російської частини "Яндекса" - з виходом євреїв з Єгипту.
Волож видалив додатки "Яндекса" з телефону, не приїжджав до росії після початку повномасштабної вторгнення і не збирається, повідомляє Bloomberg.
"Я думав, що туга за домом буде набагато сильніша", - зізнався бізнесмен.
Нагадаємо
Адвокати мільярдера Воложа звернулися до ЄС з проханням скасувати санкції через кілька днів після того, як Волож засудив "варварське" вторгнення володимира путіна в Україну.