Сооснователь "Яндекса" нанял охрану после "пожелания здоровья" от путина - Bloomberg

Соучредитель российской ИТ-компании "Яндекс" Аркадий Волож впервые нанял охрану после того, как российский лидер владимир путин публично пожелал ему здоровья. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в августе 2023 года Аркадий Волож опубликовал заявление, в котором говорилось о том, что он "категорически против варварского вторжения рф в Украину" и "в ужасе от того, что в дома украинцев летят бомбы".

В сентябре того же года путин прокомментировал заявление Воложа, назвав его "вынужденным" из-за того, что предприниматель жил в Израиле. Он назвал его "талантливым бизнесменом".

Ну, дай бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется - сказал тогда путин.

Волож рассказал, что после этих слов нанял охрану. Он отметил, что это "не так и комфортно" и старается не думать об этом.

путин назвал Воложа "талантливым бизнесменом" - то же выражение он "использовал, чтобы описать Евгения Пригожина", который погиб в загадочной авиакатастрофе. Свою причастность к этому кремль отвергает - пишет Bloomberg.

В разговоре с журналистами, сооснователь "Яндекса" также сравнил санкции ЕС, снятия которых ему удалось добиться в 2024 году, с тюрьмой, а продажу российской части "Яндекса" - с выходом евреев из Египта.

Волож удалил приложения "Яндекса" с телефона, не приезжал в россию после начала полномасштабного вторжения и не собирается, сообщает Bloomberg.

"Я думал, что тоска по дому будет гораздо сильнее", - признался бизнесмен.

Напомним

Адвокаты миллиардера Воложа обратились к ЕС с просьбой отменить санкции через несколько дней после того, как Волож осудил "варварское" вторжение владимира путина в Украину.