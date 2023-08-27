FT: російський мільярдер і співзасновник "Яндекса" просить скасувати проти нього санкції ЄС

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Адвокати мільярдера Воложа звернулися до ЄС з проханням скасувати санкції через кілька днів після того, як Волож засудив "варварське" вторгнення володимира путіна в Україну, повідомляє видання, посилаючись на власні джерела. Прохання, як вказано, буде розглянуто чиновниками ЄС наступного місяця.

Рішення Воложа публічно засудити війну "ставить складне питання" перед ЄС, враховуючи їх мету використовувати санкції як інструмент для заохочення осіб, на яких націлені санкції, до зміни підходу і послаблення кремля, заявили FT два західних чиновники. "Санкції, звичайно, відіграють певну роль. Він дійсно турбується про санкції і свою репутацію. І він дійсно проти війни і хотів про це говорити з самого початку", - цитує видання слова одного із чиновників.

59-річний Волож живе в Ізраїлі з 2014 року і не повертався до росії від початку повномасштабного вторгнення. Він пішов у відставку з посади генерального директора "Яндекса", російського аналогу Google, і відмовився від права голосу після того, як минулого року ЄС наклав на нього санкції. Волож зазнав критики з боку антивоєнних росіян, які заявили, що він недостатньо розкаявся у ролі "Яндекса" в поширенні кремлівської пропаганди через свої новинні онлайн-платформи. Минулого року "Яндекс" продав їх державній компанії "ВКонтакте".

Санкції ЄС проти росії продовжуються кожні шість місяців. За словами близьких до нього людей, Волож сподівається, що йому вдасться переконати ЄС не продовжувати санкції проти нього, коли вони закінчаться 15 вересня, пише видання.

Санкції ЄС можуть бути скасовані відповідно до рішень судів або якщо держави-члени погодяться, що існують "переконливі докази" того, що фізична або юридична особа "більше не відповідає критеріям включення до списку", заявив речник Європейської комісії.

Єдиною людиною, яка поки що скасувала західні санкції на підставі своєї антивоєнної позиції, є фінтех-магнат Олег Тиньков, який засуджує путіна і війну. Минулого місяця Велика Британія скасувала санкції проти нього, посилаючись на його заяви як на причину такого рішення.

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