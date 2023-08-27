FT: российский миллиардер и соучредитель "Яндекса" просит отменить против него санкции ЕС

Детали

Адвокаты миллиардера Воложа обратились к ЕС с просьбой отменить санкции через несколько дней после того, как Волож осудил "варварское" вторжение владимира путина в Украину, сообщает издание, ссылаясь на собственные источники. Просьба, как указано, будет рассмотрена чиновниками ЕС в следующем месяце.

Решение Воложа публично осудить войну "ставит сложный вопрос" перед ЕС, учитывая их цель использовать санкции как инструмент для поощрения лиц, на которых нацелены санкции, к изменению подхода и ослаблению кремля, заявили FT два западных чиновника. "Санкции, конечно, играют определенную роль. Он действительно беспокоится о санкциях и своей репутации. И он действительно против войны и хотел об этом говорить с самого начала", - цитирует издание слова одного из чиновников.

59-летний Волож живет в Израиле с 2014 года и не возвращался в россию с начала полномасштабного вторжения. Он ушел в отставку с поста генерального директора "Яндекса", российского аналога Google, и отказался от права голоса после того, как в прошлом году ЕС наложил на него санкции. Волож подвергся критике со стороны антивоенных россиян, которые заявили, что он недостаточно раскаялся в роли "Яндекса" в распространении кремлевской пропаганды через свои новостные онлайн-платформы. В прошлом году "Яндекс" продал их государственной компании "ВКонтакте".

Санкции ЕС против россии продлеваются каждые шесть месяцев. По словам близких к нему людей, Волож надеется, что ему удастся убедить ЕС не продлевать санкции против него, когда они закончатся 15 сентября, пишет издание.

Санкции ЕС могут быть отменены в соответствии с решениями судов или если государства-члены согласятся, что существуют "убедительные доказательства" того, что физическое или юридическое лицо "больше не соответствует критериям включения в список", заявил представитель Европейской комиссии.

Единственным человеком, который на данный момент отменил западные санкции на основании своей антивоенной позиции, является финтех-магнат Олег Тиньков, осуждающий путина и войну. В прошлом месяце Великобритания отменила санкции против него, ссылаясь на его заявления как на причину такого решения.

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