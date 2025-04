Первые партии вакцины от COVID-19 развозят по ЕС

"После тщательной упаковки партии недавно утвержденной вакцины (Pfizer/BioNTech - ред.) от COVID-19 отправляются в 27 стран. Эти вакцины в ближайшее время прибудут к месту назначения для использования во время европейских дней вакцинации 27, 28 и 29 декабря", - говорится в сообщении ЕК в Twitter.

На сообщение отреагировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я тронута тем, что вижу: первые вакцины от COVID-19 отправлены во все страны ЕС одновременно. Через несколько дней будут вакцинированы первые европейцы", - написала она в Twitter.

Как сообщал УНН ранее, страны Европейского Союза начнут вакцинацию от COVID-19 27 декабря. 21 декабря регулятор ЕС дал разрешение на использование для этого вакцины Pfizer/BioNTech.

Ранее вакцинацию уже начали Великобритания, США, Канада, Израиль, Швейцария. Украина надеется начать этот процесс в феврале 2021 года.

I'm moved to see the first # COVID19 vaccines shipped to all EU countries, at the same time.



In a few days, the first Europeans will be vaccinated.

Vaccines will be available for all soon.



Together, we will overcome the pandemic. https://t.co/PMEV2fAi4q

- Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2020