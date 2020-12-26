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Принц Саудівської Аравії вакцинувався від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман одним з перших в країні зробив щеплення від коронавірусу. Про це повідомило державне агентство новин SPA, передає УНН.

Принц Саудівської Аравії вакцинувався від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я Саудівської Аравії прагне зробити щеплення 70% населення до кінця наступного року. Щеплення мають бути безкоштовними для громадян та іноземних жителів королівства.

Зазначається, що Саудівська Аравія затвердила вакцину німецької компанії BioNTech та її американського партнера Pfizer в середині грудня.

На сьогодні у Саудівської Аравії зареєстровано близько 360 тисяч випадків COVID-19 в країні з населенням близько 34 млн людей.

Як повідомляв УНН, Туреччина підписала угоду про постачання вакцин від COVID-19 з компанією BioNTech, перша партія на 550 тисяч доз.

HRH Crown Prince Receives 1st Dose of Coronavirus (COVID-19) Vaccine.https://t.co/Q0STBAIUqF#SPAGOV pic.twitter.com/X5Dgt1PmLK

— SPAENG (@Spa_Eng) December 25, 2020

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