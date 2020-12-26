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Принц Саудовской Аравии вакцинировался от COVID-19

Киев • УНН

 • 14161 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман одним из первых в стране сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщило государственное агентство новостей SPA, передает УНН.

Принц Саудовской Аравии вакцинировался от COVID-19

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии планирует сделать прививки 70% населения к концу следующего года. Прививки должны быть бесплатными для граждан и иностранных жителей королевства.

Отмечается, что Саудовская Аравия утвердила вакцину немецкой компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer в середине декабря.

На сегодня в Саудовской Аравии зарегистрировано около 360 тысяч случаев COVID-19 в стране с населением около 34 млн человек.

Как сообщал УНН, Турция подписала соглашение о поставках вакцин от COVID-19 с компанией BioNTech, первая партия на 550 тысяч доз.

HRH Crown Prince Receives 1st Dose of Coronavirus (COVID-19) Vaccine. https://t.co/Q0STBAIUqF #SPAGOV pic.twitter.com/X5Dgt1PmLK

- SPAENG (@Spa_Eng) December 25, 2020

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