Туреччина підписала угоду про поставки вакцин від COVID-19 з BioNTech
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Туреччина підписала угоду про постачання вакцин від COVID-19 з компанією BioNTech, перша партія на 550 тисяч доз. Про це у своєму Twitter повідомив міністр охорони здоров’я країни Фахреттін Коджа, передає УНН.
“Вакцина прибуде до Туреччини до кінця року або на початку січня. Однак до кінця березня до нашої країни буде доставлено 4,5 мільйони доз вакцини. Згідно з нашою домовленістю, до 30 мільйонів доз вакцини за тих самих умов будуть доступні за згодою сторін”, — зазначив міністр.
За його словами, затримка процесу підписання угоди відбулася через те, що компанія не хотіла брати на себе відповідальність за можливі виробничі проблеми.
Він додав, що вакцинація у Туреччині відбуватиметься на підставі письмової згоди.
Як повідомляв УНН, Туреччина з 28 грудня вимагатиме для в’їзду в країну негативний тест на COVID-19.
Bu miktarın Türkiye’ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte MART ayı sonuna kadar 4.5 MİLYON doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 MİLYON doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020