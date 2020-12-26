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Пандемія: у світі від COVID-19 одужали майже 45 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Станом на ранок у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 79,8 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Пандемія: у світі від COVID-19 одужали майже 45 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 79 815 237 людей, з них одужало 44 978 376. Кількість померлих зросла до 1 750 057.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (18 756 230), Індія (10 146 845), Бразилія (7 448 560), Росія (2 963 290), Франція (2 604 595), Велика Британія (2 227 947), Туреччина (2 118 255) та Італія (2 028 354).

У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:

— Іспанія (1 854 951);

— Німеччина (1 632 736);

— Колумбія (1 574 707);

— Аргентина (1 574 554);

— Мексика (1 362 564);

— Польща (1 249 079);

— Іран (1 189 203);

— Перу (1 003 982).

За даними Центра системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 041 583. За останніми даними МОЗ України, в країні було зафіксовано 1 012 167 випадків коронавірусу, з них 17 581 — летальні.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (330 244), Бразилії (190 488) та Індії (147 092).

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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