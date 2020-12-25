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В Україні кількість випадків COVID-19 вже понад 1 млн 12 тис., за добу — 11 035

Київ • УНН

 • 18242 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. В Україні кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 станом на ранок перевищила 1 млн 12 тис., добовий приріст — понад 11 тис. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

В Україні кількість випадків COVID-19 вже понад 1 млн 12 тис., за добу — 11 035

“11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 484 дитини та 388 медпрацівників”, — повідомив Степанов.

За його даними, за минулу добу в Україні:

— госпіталізовано — 2 739 осіб;

— летальних випадків — 186;

— одужало — 15 337 осіб;

— здійснено тестувань за добу — 58 874 (зокрема методом ПЛР — 37 873, методом ІФА — 21 001).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 1 012 167 осіб;

— одужало — 646 772 особи;

— летальних випадків — 17 581;

— проведено ПЛР-тестувань — 5 428 825.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях”, — зазначив міністр.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ — 106 078 випадків;
  • Вінницька область — 21 698 випадків;
  • Волинська область — 32 149 випадків;
  • Дніпропетровська область — 55 680 випадків;
  • Донецька область — 34 225 випадків;
  • Житомирська область — 37 848 випадків;
  • Закарпатська область — 27 650 випадків;
  • Запорізька область — 50 805 випадків;
  • Івано-Франківська область — 42 611 випадків;
  • Київська область — 56 374 випадки;
  • Кіровоградська область — 8 149 випадків;
  • Луганська область — 9 725 випадків;
  • Львівська область — 58 875 випадків;
  • Миколаївська область — 28 805 випадків;
  • Одеська область — 67 934 випадки;
  • Полтавська область — 33 997 випадків;
  • Рівненська область — 39 979 випадків;
  • Сумська область — 39 490 випадків;
  • Тернопільська область — 33 175 випадків;
  • Харківська область — 67 417 випадків;
  • Херсонська область — 16 679 випадків;
  • Хмельницька область — 38 004 випадки;
  • Черкаська область — 36 947 випадків;
  • Чернівецька область — 39 143 випадки;
  • Чернігівська область — 28 730 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, усього у світі на COVID-19 захворіло понад 79,3 млн людей, з них майже 44,7 млн одужало, кількість померлих зросла до 1 729 984.

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