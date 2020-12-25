В Україні кількість випадків COVID-19 вже понад 1 млн 12 тис., за добу — 11 035
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. В Україні кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 станом на ранок перевищила 1 млн 12 тис., добовий приріст — понад 11 тис. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
“11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 484 дитини та 388 медпрацівників”, — повідомив Степанов.
За його даними, за минулу добу в Україні:
— госпіталізовано — 2 739 осіб;
— летальних випадків — 186;
— одужало — 15 337 осіб;
— здійснено тестувань за добу — 58 874 (зокрема методом ПЛР — 37 873, методом ІФА — 21 001).
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 1 012 167 осіб;
— одужало — 646 772 особи;
— летальних випадків — 17 581;
— проведено ПЛР-тестувань — 5 428 825.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях”, — зазначив міністр.
Кількість захворювань в регіонах:
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- м. Київ — 106 078 випадків;
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- Вінницька область — 21 698 випадків;
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- Волинська область — 32 149 випадків;
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- Дніпропетровська область — 55 680 випадків;
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- Донецька область — 34 225 випадків;
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- Житомирська область — 37 848 випадків;
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- Закарпатська область — 27 650 випадків;
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- Запорізька область — 50 805 випадків;
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- Івано-Франківська область — 42 611 випадків;
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- Київська область — 56 374 випадки;
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- Кіровоградська область — 8 149 випадків;
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- Луганська область — 9 725 випадків;
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- Львівська область — 58 875 випадків;
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- Миколаївська область — 28 805 випадків;
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- Одеська область — 67 934 випадки;
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- Полтавська область — 33 997 випадків;
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- Рівненська область — 39 979 випадків;
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- Сумська область — 39 490 випадків;
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- Тернопільська область — 33 175 випадків;
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- Харківська область — 67 417 випадків;
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- Херсонська область — 16 679 випадків;
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- Хмельницька область — 38 004 випадки;
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- Черкаська область — 36 947 випадків;
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- Чернівецька область — 39 143 випадки;
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- Чернігівська область — 28 730 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, усього у світі на COVID-19 захворіло понад 79,3 млн людей, з них майже 44,7 млн одужало, кількість померлих зросла до 1 729 984.