В Украине количество случаев COVID-19 уже более 1 млн 12 тыс., за сутки — 11 035
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Украине количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на утро превысила 1 млн 12 тыс., суточный прирост — более 11 тыс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
“11035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников”, — сообщил Степанов.
По его данным, за прошедшие сутки в Украине:
— госпитализированы — 2739 человек;
— летальных случаев — 186;
— выздоровели — 15337 человек;
— проведено тестирований за сутки — 58 874 (в том числе методом ПЦР — 37 873, методом ИФА — 21 001).
За все время пандемии в Украине:
— заболело — 1 012 167 человек;
— выздоровели — 646 772 человека;
— летальных случаев — 17 581;
— проведено ПЦР-тестов — 5 428 825.
“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях”, — отметил министр.
Количество заболеваний в регионах:
-
- г. Киев — 106078 случаев;
-
- Винницкая область — 21 698 случаев;
-
- Волынская область — 32 149 случаев;
-
- Днепропетровская область — 55 680 случаев;
-
- Донецкая область — 34 225 случаев;
-
- Житомирская область — 37 848 случаев;
-
- Закарпатская область — 27 650 случаев;
-
- Запорожская область — 50 805 случаев;
-
- Ивано-Франковская область — 42 611 случаев;
-
- Киевская область — 56374 случаи;
-
- Кировоградская область — 8149 случаев;
-
- Луганская область — 9725 случаев;
-
- Львовская область — 58 875 случаев;
-
- Николаевская область — 28 805 случаев;
-
- Одесская область — 67934 случаи;
-
- Полтавская область — 33 997 случаев;
-
- Ровенская область — 39 979 случаев;
-
- Сумская область — 39 490 случаев;
-
- Тернопольская область — 33 175 случаев;
-
- Харьковская область — 67 417 случаев;
-
- Херсонская область — 16 679 случаев;
-
- Хмельницкая область — 38004 случаи;
-
- Черкасская область — 36 947 случаев;
-
- Черновицкая область — 39143 случаи;
-
- Черниговская область — 28 730 случаев.
-
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, всего в мире на COVID-19 заболело более 79,3 млн человек, из них почти 44,7 млн выздоровели, количество умерших возросло до 1 729 984.