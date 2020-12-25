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В Украине количество случаев COVID-19 уже более 1 млн 12 тыс., за сутки — 11 035

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Украине количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на утро превысила 1 млн 12 тыс., суточный прирост — более 11 тыс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

В Украине количество случаев COVID-19 уже более 1 млн 12 тыс., за сутки — 11 035

“11035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников”, — сообщил Степанов.

По его данным, за прошедшие сутки в Украине:

— госпитализированы — 2739 человек;

— летальных случаев — 186;

— выздоровели — 15337 человек;

— проведено тестирований за сутки — 58 874 (в том числе методом ПЦР — 37 873, методом ИФА — 21 001).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 1 012 167 человек;

— выздоровели — 646 772 человека;

— летальных случаев — 17 581;

— проведено ПЦР-тестов — 5 428 825.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях”, — отметил министр.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 106078 случаев;
  • Винницкая область — 21 698 случаев;
  • Волынская область — 32 149 случаев;
  • Днепропетровская область — 55 680 случаев;
  • Донецкая область — 34 225 случаев;
  • Житомирская область — 37 848 случаев;
  • Закарпатская область — 27 650 случаев;
  • Запорожская область — 50 805 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 42 611 случаев;
  • Киевская область — 56374 случаи;
  • Кировоградская область — 8149 случаев;
  • Луганская область — 9725 случаев;
  • Львовская область — 58 875 случаев;
  • Николаевская область — 28 805 случаев;
  • Одесская область — 67934 случаи;
  • Полтавская область — 33 997 случаев;
  • Ровенская область — 39 979 случаев;
  • Сумская область — 39 490 случаев;
  • Тернопольская область — 33 175 случаев;
  • Харьковская область — 67 417 случаев;
  • Херсонская область — 16 679 случаев;
  • Хмельницкая область — 38004 случаи;
  • Черкасская область — 36 947 случаев;
  • Черновицкая область — 39143 случаи;
  • Черниговская область — 28 730 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, всего в мире на COVID-19 заболело более 79,3 млн человек, из них почти 44,7 млн выздоровели, количество умерших возросло до 1 729 984.

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