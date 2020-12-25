Пандемія: у світі на COVID-19 захворіли понад 79,3 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Станом на ранок у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 79,3 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 79 344 712 людей, з них одужало 44 687 092. Кількість померлих зросла до 1 741 934.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (18 650 172), Індія (10 123 778), Бразилія (7 423 945), Росія (2 943 695), Франція (2 584 333), Велика Британія (2 195 144), Туреччина (2 100 712) та Італія (2 009 317).
У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:
— Іспанія (1 854 951);
— Німеччина (1 630 596);
— Аргентина (1 563 865);
— Колумбія (1 559 766);
— Мексика (1 362 564);
— Польща (1 239 998);
— Іран (1 183 182);
— Перу (1 000 153).
За даними Центра системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 030 125. За останніми даними МОЗ України, в країні було зафіксовано 1 001 132 випадки коронавірусу, з них 17 395 — летальні.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (329 022), Бразилії (189 982) та Індії (146 756).
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.