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Пандемия: в мире COVID-19 заболели более 79,3 млн человек

Киев • УНН

 • 15211 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. По состоянию на утро в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже более 79,3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Пандемия: в мире COVID-19 заболели более 79,3 млн человек

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 79 344 712 человек, из них выздоровели 44 687 092. Количество умерших возросло до 1 741 934.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (18 650 172), Индия (10 123 778), Бразилия (7 423 945), Россия (2 943 695), Франция (2 584 333), Великобритания (2 195 144), Турция (2 100 712) и Италия (2 009 317).

В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:

— Испания (1 854 951);

— Германия (1 630 596);

— Аргентина (1 563 865);

— Колумбия (1 559 766);

— Мексика (1 362 564);

— Польша (1 239 998);

— Иран (1 183 182);

— Перу (1 000 153).

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 030 125. По последним данным Минздрава Украины, в стране было зафиксировано 1 001 132 случая коронавируса, из них 17 395 — летальные.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (329 022), Бразилии (189 982) и Индии (146 756).

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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