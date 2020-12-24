Кількість випадків COVID-19 в Україні перевищила мільйон, за добу - 11 490
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні станом на 8 годину 24 грудня перевищила мільйон, добовий приріст - майже 11,5 тисячі, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих третю добу поспіль перевищує кількість захворілих. При цьому госпіталізованих людей за добу знову - під 3 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників", - вказав Степанов.
З його слів, також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 721 особа;
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- летальних випадків – 223;
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- одужало – 15 775 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 001 132 особи;
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- одужало – 631 435 осіб;
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- летальних випадків – 17 395;
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- проведено ПЛР-тестувань – 5 390 952.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях", - додав міністр.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 105 040 випадків;
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- Вінницька область – 21 490 випадків;
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- Волинська область – 31 917 випадків;
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- Дніпропетровська область – 55 174 випадки;
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- Донецька область – 33 738 випадків;
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- Житомирська область – 37 468 випадків;
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- Закарпатська область – 27 543 випадки;
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- Запорізька область – 50 115 випадків;
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- Івано-Франківська область – 42 482 випадки;
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- Київська область – 55 497 випадків;
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- Кіровоградська область – 8 090 випадків;
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- Луганська область – 9 443 випадки;
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- Львівська область – 58 372 випадки;
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- Миколаївська область – 28 351 випадок;
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- Одеська область – 66 971 випадок;
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- Полтавська область – 33 509 випадків;
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- Рівненська область – 39 634 випадки;
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- Сумська область – 38 923 випадки;
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- Тернопільська область – 32 972 випадки;
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- Харківська область – 66 788 випадків;
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- Херсонська область – 16 408 випадків;
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- Хмельницька область – 37 600 випадків;
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- Черкаська область – 36 418 випадків;
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- Чернівецька область – 38 914 випадків;
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- Чернігівська область – 28 275 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, усього у світі на COVID-19 захворіло 78 674 527 людей, з них одужало 44 280 078. Кількість померлих зросла до 1 729 984.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.