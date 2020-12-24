Число случаев COVID-19 в Украине превысило миллион, за сутки - 11 490

"11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников", - отметил Степанов.

По его словам, также за минувшие сутки:



госпитализированы - 2721 человек;



летальных случаев - 223;



выздоровели - 15775 человек;



осуществлено тестирований за сутки - 66 358 (в том числе методом ПЦР - 42 132, методом ИФА - 24 226).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 1 001 132 лица;



выздоровели - 631 435 человек;



летальных исходов - 17 395;



проведение ПЦР-тестов - 5 390 952.



"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях", - добавил министр.

Количество заболеваний в регионах:



Киев - 105040 случаев;



Винницкая область - 21 490 случаев;



Волынская область - 31 917 случаев;



Днепропетровская область - 55174 случаи;



Донецкая область - 33 738 случаев;



Житомирская область - 37 468 случаев;



Закарпатская область - 27 543 случая;



Запорожская область - 50 115 случаев;



Ивано-Франковская область - 42 482 случая;



Киевская область - 55 497 случаев;



Кировоградская область - 8090 случаев;



Луганская область - 9443 случая;



Львовская область - 58 372 случая;



Николаевская область - 28 351 случай;



Одесская область - 66 971 случай;



Полтавская область - 33 509 случаев;



Ровенская область - 39 634 случая;



Сумская область - 38 923 случая;



Тернопольская область - 32 972 случая;



Харьковская область - 66 788 случаев;



Херсонская область - 16 408 случаев;



Хмельницкая область - 37 600 случаев;



Черкасская область - 36 418 случаев;



Черновицкая область - 38 914 случаев;



Черниговская область - 28 275 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 78 674 527 человек, из них выздоровели 44 280 078. Количество умерших возросло до 1 729 984.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 20-м - по количеству смертей от COVID-19.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.