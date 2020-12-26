Пандемия: в мире от COVID-19 выздоровели почти 45 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. По состоянию на утро в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже более 79,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире COVID-19 инфицировано 79 815 237 человек, из них выздоровели 44 978 376. Количество умерших возросло до 1 750 057.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (18 756 230), Индия (10 146 845), Бразилия (7 448 560), Россия (2 963 290), Франция (2 604 595), Великобритания (2 227 947), Турция (2 118 255) и Италия (2 028 354).
В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:
— Испания (1 854 951);
— Германия (1 632 736);
— Колумбия (1 574 707);
— Аргентина (1 574 554);
— Мексика (1 362 564);
— Польша (1 249 079);
— Иран (1 189 203);
— Перу (1 003 982).
По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 041 583. По последним данным Минздрава Украины, в стране было зафиксировано 1 012 167 случаев коронавируса, из них 17 581 — летальные.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (330 244), Бразилии (190 488) и Индии (147 092).
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.