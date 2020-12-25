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До Румунії прибули перші дози вакцин від COVD-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Румунії перші 10 тисяч доз вакцин проти COVID-19 сьогодні прибули до митниці Недлак. Про це з посиланням на молдавське “Радіо Свобода”, повідомляє УНН.

До Румунії прибули перші дози вакцин від COVD-19

Зазначається, що з митниці у суботу вакцини, вироблені компанією Pfizer та BioNTech, доправлять до Бухареста.

Місяць тому румунський сенатор Віорел Бадеа заявив, що Європейський Союз уклав перший транш із 30 млн доз вакцини від COVID-19, і Румунія отримає 4% від цих доз.

Імунізація вакциною проти COVD-19 розпочнеться у неділю, 27 грудня, одночасно у всіх країнах Європейського Союзу. Організація кампаній вакцинації є відповідальністю національних урядів.

Як повідомляв УНН, в Євросоюзі перші партії вакцини від COVID-19 вже відправили по 27-м країнам ЄС. Найближчими днями вони прибудуть до місць призначення для старту вакцинації 27, 28 та 29 грудня.

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