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В Румынию прибыли первые дозы вакцин от COVD-19

Киев • УНН

 • 16201 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Румынии первые 10 тысяч доз вакцин от COVID-19 сегодня прибыли в таможню Нэдлак. Об этом со ссылкой на молдавское “Радио Свобода”, сообщает УНН.

В Румынию прибыли первые дозы вакцин от COVD-19

Отмечается, что с таможни в субботу вакцины, производимые компанией Pfizer и BioNTech, доставят в Бухарест.

Месяц назад румынский сенатор Виорел Бадей заявил, что Европейский Союз заключил первый транш из 30 млн доз вакцины от COVID-19, и Румыния получит 4% от этих доз.

Иммунизация вакциной от COVD-19 начнется в воскресенье, 27 декабря, одновременно во всех странах Европейского Союза. Организация кампаний вакцинации является ответственностью национальных правительств.

Как сообщал УНН, в Евросоюзе первые партии вакцины от COVID-19 уже отправили по 27-м странам ЕС. В ближайшие дни они прибудут к месту назначения для старта вакцинации 27, 28 и 29 декабря.

Украинские Национальные Новости

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