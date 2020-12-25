В Румынию прибыли первые дозы вакцин от COVD-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Румынии первые 10 тысяч доз вакцин от COVID-19 сегодня прибыли в таможню Нэдлак. Об этом со ссылкой на молдавское “Радио Свобода”, сообщает УНН.
Отмечается, что с таможни в субботу вакцины, производимые компанией Pfizer и BioNTech, доставят в Бухарест.
Месяц назад румынский сенатор Виорел Бадей заявил, что Европейский Союз заключил первый транш из 30 млн доз вакцины от COVID-19, и Румыния получит 4% от этих доз.
Иммунизация вакциной от COVD-19 начнется в воскресенье, 27 декабря, одновременно во всех странах Европейского Союза. Организация кампаний вакцинации является ответственностью национальных правительств.
Как сообщал УНН, в Евросоюзе первые партии вакцины от COVID-19 уже отправили по 27-м странам ЕС. В ближайшие дни они прибудут к месту назначения для старта вакцинации 27, 28 и 29 декабря.