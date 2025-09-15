Польська економіка зростає попри агресію рф та війну в Україні - Bloomberg

Поки економіка росії котиться вниз, Польща продовжує бити рекорди й зміцнювати свої позиції рейтингу економіки в Європі. Країна, що межує з Україною, з населенням у 38 мільйонів, демонструє найшвидше зростання ВВП серед усіх 26 країн ЄС. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

За даними Bloomberg, ВВП Польщі у 2026 році зросте на 3,3%, а у 2027‑му - на 3,2%, тоді як середнє зростання ЄС прогнозують на рівні 1,4-1,7%. Цей успіх підтверджує переваги єдиного ринку: вільне переміщення товарів, капіталу, послуг та людей працює на польську економіку, а не лише на бюрократію.

Від моменту вступу до ЄС у 2004 році Польща ніколи не показувала таких результатів. З 2017 року економіка країни зросла на 93%, перевершивши Великобританію, яка виросла лише на 35%, і зміцнивши злотий як найуспішнішу валюту серед ринків, що розвиваються. Державні облігації Польщі теж принесли інвесторам максимальний прибуток серед 50 країн-емітентів за останні три роки.

Повернення поляків із-за кордону після Brexit та зростання їхнього добробуту додатково підживлює внутрішній ринок. Домогосподарства витрачають значно більше, ніж у будь-якій іншій великій європейській економіці, а банки та фінансові компанії демонструють рекордну прибутковість.

Жодна європейська економіка не може навіть близько повторити 125% зростання споживання домогосподарств, яке спостерігалося в Польщі з моменту голосування Великої Британії за вихід з ЄС у 2016 році. Польща більш ніж потроїла приріст споживання домогосподарств єврозони на 40% і домінує серед основних економік зі зростанням добробуту: Велика Британія (30%), Німеччина (40%), Франція (34%), Італія (26%), Іспанія (45%), Швейцарія (20%), Нідерланди (57%)