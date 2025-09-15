За українськими мірками - 100% успіх: Сікорський про ефективність роботи ППО Польщі
Київ • УНН
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про 100% успіх польської ППО під час атаки російських дронів 10 вересня. З 19 БпЛА збили три-чотири, але дрони не досягли цілей і не завдали значної шкоди.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкинув припущення, що польська протиповітряна оборона була не готова до вторгнення, з огляду на те, що під час атаки російських дронів 10 вересня було збито лише три-чотири БпЛА з 19. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Дрони не досягли своїх цілей, було завдано незначної шкоди майну, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими мірками, це вважалося б 100% успіхом
Він заявив, що хоча безпілотники, які вторглися до Польщі минулого тижня, були здатні перевозити боєприпаси, вони не були завантажені вибухівкою.
"Цікаво, що всі вони були несправними, що, на мою думку, свідчить про те, що росія намагалася перевірити нас, не розпочинаючи війни", – зазначив він.
Сікорський запевнив, що реакція Польщі була б "набагато жорсткішою", якби внаслідок атаки на її території були загиблі або поранені.
Водночас глава МЗС Польщі відмовився уточнювати, якою саме вона могла б бути.
Нагадаємо
Польські фахівці з безпілотників проведуть заплановані тренування та обмін досвідом з Україною на території Польщі.
Міністр закордонних справ Польщі запропонував союзникам перехоплювати російські ракети та БПЛА у повітряному просторі України. Він також закликав до скоординованих дій проти російського "тіньового флоту" в Балтійському та Північному морях.