За українськими мірками - 100% успіх: Сікорський про ефективність роботи ППО Польщі

Ексклюзив
05:44 • 5878 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 7742 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
01:55 • 13256 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 21220 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 45572 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 67893 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 102619 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 85298 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 83569 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46357 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
"Повернувся до України": в Румунії пояснили, чому винищувачі F-16 не збили російський дрон14 вересня, 21:07
Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу14 вересня, 23:13
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto15 вересня, 00:48
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО02:59
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 5880 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Сергій Брін
Лев XIV
Україна
Польща
Державний кордон України
Румунія
Білорусь
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків11 вересня, 14:57
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11
Bild
Starlink
Іскандер (ОТРК)
The Times
E-6 Mercury

За українськими мірками - 100% успіх: Сікорський про ефективність роботи ППО Польщі

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про 100% успіх польської ППО під час атаки російських дронів 10 вересня. З 19 БпЛА збили три-чотири, але дрони не досягли цілей і не завдали значної шкоди.

За українськими мірками - 100% успіх: Сікорський про ефективність роботи ППО Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкинув припущення, що польська протиповітряна оборона була не готова до вторгнення, з огляду на те, що під час атаки російських дронів 10 вересня було збито лише три-чотири БпЛА з 19. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Дрони не досягли своїх цілей, було завдано незначної шкоди майну, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими мірками, це вважалося б 100% успіхом

- сказав Сікорський.

Він заявив, що хоча безпілотники, які вторглися до Польщі минулого тижня, були здатні перевозити боєприпаси, вони не були завантажені вибухівкою. 

"Цікаво, що всі вони були несправними, що, на мою думку, свідчить про те, що росія намагалася перевірити нас, не розпочинаючи війни", – зазначив він.

Сікорський запевнив, що реакція Польщі була б "набагато жорсткішою", якби внаслідок атаки на її території були загиблі або поранені.

Водночас глава МЗС Польщі відмовився уточнювати, якою саме вона могла б бути.

Нагадаємо

Польські фахівці з безпілотників проведуть заплановані тренування та обмін досвідом з Україною на території Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі запропонував союзникам перехоплювати російські ракети та БПЛА у повітряному просторі України. Він також закликав до скоординованих дій проти російського "тіньового флоту" в Балтійському та Північному морях.

Ольга Розгон

The Guardian
Радослав Сікорський
Україна
Польща