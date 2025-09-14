Польща пропонує перехоплювати російські ракети та БПЛА в небі над Україною - Сікорський

$41.310.00
Ексклюзив
13:13 • 9886 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф
14 вересня, 09:08 • 20638 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 51739 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 86580 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 72480 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 78296 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 42745 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 77853 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 70703 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40020 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
У КНДР можуть стратити за перегляд іноземних серіалів: доповідь ООН
14 вересня, 08:50 • 6072 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
14 вересня, 09:45 • 13626 перегляди
Чи вимикатимуть мобільний інтернет під час атаки дронів: уточнення від Генштабу
14 вересня, 10:26 • 16716 перегляди
Естонія підтвердила допомогу Україні на 2026 рік: понад 100 мільйонів євро
12:36 • 4238 перегляди
Стубб і Джонсон обмінялися різкими репліками під час конференції в Києві
12:59 • 17221 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
13 вересня, 07:00 • 81074 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів
12 вересня, 17:22 • 53666 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек
12 вересня, 15:32 • 51922 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:30 • 77853 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні
12 вересня, 14:26 • 49201 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Кім Чен Ин
Анналена Бербок
Україна
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
14 вересня, 09:45 • 13627 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
13 вересня, 14:46 • 22936 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
12 вересня, 14:01 • 70703 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
11 вересня, 14:57 • 55532 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
11 вересня, 11:11 • 103842 перегляди
Bild
The Times
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)

Польща пропонує перехоплювати російські ракети та БПЛА в небі над Україною - Сікорський

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі запропонував союзникам перехоплювати російські ракети та БПЛА у повітряному просторі України. Він також закликав до скоординованих дій проти російського "тіньового флоту" в Балтійському та Північному морях.

Польща пропонує перехоплювати російські ракети та БПЛА в небі над Україною - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував союзникам перехоплювати російські ракети і БПЛА у повітряному просторі України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Tagesschau.

Деталі

У коментарі німецьким ЗМІ Сікорський заявив, що "варто подумати" над цим питанням. Водночас Польща не може самостійно здійснити цей крок - лише спільно з союзниками це можна зробити.

Також Сікорський заявив, що Польщі разом з союзниками слід скоординувати дії проти російського "тіньового флоту" в Балтійському і Північному морях. Для цього слід створити спеціальну зону морського контролю.

Нагадаємо

НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Зокрема, вони запускають операцію "Східний вартовий" для зміцнення східного флангу після порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.

Водночас Радослав Сікорський не підтвердив атаку дронами рф на логістичний центр у Жешуві.

Євген Устименко

Радослав Сікорський
НАТО
Україна
Польща