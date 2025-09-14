Польща пропонує перехоплювати російські ракети та БПЛА в небі над Україною - Сікорський
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі запропонував союзникам перехоплювати російські ракети та БПЛА у повітряному просторі України. Він також закликав до скоординованих дій проти російського "тіньового флоту" в Балтійському та Північному морях.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував союзникам перехоплювати російські ракети і БПЛА у повітряному просторі України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Tagesschau.
Деталі
У коментарі німецьким ЗМІ Сікорський заявив, що "варто подумати" над цим питанням. Водночас Польща не може самостійно здійснити цей крок - лише спільно з союзниками це можна зробити.
Також Сікорський заявив, що Польщі разом з союзниками слід скоординувати дії проти російського "тіньового флоту" в Балтійському і Північному морях. Для цього слід створити спеціальну зону морського контролю.
Нагадаємо
НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.
Зокрема, вони запускають операцію "Східний вартовий" для зміцнення східного флангу після порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.
Водночас Радослав Сікорський не підтвердив атаку дронами рф на логістичний центр у Жешуві.