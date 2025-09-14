Польша предлагает перехватывать российские ракеты и БПЛА в небе над Украиной - Сикорский
Киев • УНН
Министр иностранных дел Польши предложил союзникам перехватывать российские ракеты и БПЛА в воздушном пространстве Украины. Он также призвал к скоординированным действиям против российского "теневого флота" в Балтийском и Северном морях.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил союзникам перехватывать российские ракеты и БПЛА в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tagesschau.
Подробности
В комментарии немецким СМИ Сикорский заявил, что "стоит подумать" над этим вопросом. В то же время Польша не может самостоятельно предпринять этот шаг - только совместно с союзниками это можно сделать.
Также Сикорский заявил, что Польше вместе с союзниками следует скоординировать действия против российского "теневого флота" в Балтийском и Северном морях. Для этого следует создать специальную зону морского контроля.
Напомним
НАТО готовит военные и политические меры в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.
В частности, они запускают операцию "Восточный страж" для укрепления восточного фланга после нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами.
В то же время Радослав Сикорский не подтвердил атаку дронами рф на логистический центр в Жешуве.