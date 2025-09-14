Польша предлагает перехватывать российские ракеты и БПЛА в небе над Украиной - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил союзникам перехватывать российские ракеты и БПЛА в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tagesschau.

Подробности

В комментарии немецким СМИ Сикорский заявил, что "стоит подумать" над этим вопросом. В то же время Польша не может самостоятельно предпринять этот шаг - только совместно с союзниками это можно сделать.

Также Сикорский заявил, что Польше вместе с союзниками следует скоординировать действия против российского "теневого флота" в Балтийском и Северном морях. Для этого следует создать специальную зону морского контроля.

Напомним

НАТО готовит военные и политические меры в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

В частности, они запускают операцию "Восточный страж" для укрепления восточного фланга после нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами.

В то же время Радослав Сикорский не подтвердил атаку дронами рф на логистический центр в Жешуве.