Эксклюзив
13:13 • 10046 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рф
14 сентября, 09:08 • 20843 просмотра
14 сентября, 09:08 • 20843 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 51890 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 86752 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 72612 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 78353 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 42790 просмотра
12 сентября, 17:37 • 42790 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 77916 просмотра
12 сентября, 14:30 • 77916 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 70748 просмотра
12 сентября, 14:01 • 70748 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 40030 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Польша предлагает перехватывать российские ракеты и БПЛА в небе над Украиной - Сикорский

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Министр иностранных дел Польши предложил союзникам перехватывать российские ракеты и БПЛА в воздушном пространстве Украины. Он также призвал к скоординированным действиям против российского "теневого флота" в Балтийском и Северном морях.

Польша предлагает перехватывать российские ракеты и БПЛА в небе над Украиной - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил союзникам перехватывать российские ракеты и БПЛА в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tagesschau.

Подробности

В комментарии немецким СМИ Сикорский заявил, что "стоит подумать" над этим вопросом. В то же время Польша не может самостоятельно предпринять этот шаг - только совместно с союзниками это можно сделать.

Также Сикорский заявил, что Польше вместе с союзниками следует скоординировать действия против российского "теневого флота" в Балтийском и Северном морях. Для этого следует создать специальную зону морского контроля.

Напомним

НАТО готовит военные и политические меры в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

В частности, они запускают операцию "Восточный страж" для укрепления восточного фланга после нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами.

В то же время Радослав Сикорский не подтвердил атаку дронами рф на логистический центр в Жешуве.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Радослав Сикорский
НАТО
Украина
Польша