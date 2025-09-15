По украинским меркам - 100% успех: Сикорский об эффективности работы ПВО Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отверг предположения о том, что польская противовоздушная оборона была не готова к вторжению, учитывая, что во время атаки российских дронов 10 сентября было сбито лишь три-четыре БПЛА из 19. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Дроны не достигли своих целей, был нанесен незначительный ущерб имуществу, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским меркам, это считалось бы 100% успехом - сказал Сикорский.

Он заявил, что хотя беспилотники, вторгшиеся в Польшу на прошлой неделе, были способны перевозить боеприпасы, они не были загружены взрывчаткой.

"Интересно, что все они были неисправны, что, по моему мнению, свидетельствует о том, что россия пыталась проверить нас, не начиная войны", – отметил он.

Сикорский заверил, что реакция Польши была бы "намного жестче", если бы в результате атаки на ее территории были погибшие или раненые.

В то же время глава МИД Польши отказался уточнять, какой именно она могла бы быть.

Напомним

Польские специалисты по беспилотникам проведут запланированные тренировки и обмен опытом с Украиной на территории Польши.

Министр иностранных дел Польши предложил союзникам перехватывать российские ракеты и БПЛА в воздушном пространстве Украины. Он также призвал к скоординированным действиям против российского "теневого флота" в Балтийском и Северном морях.