Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

По украинским меркам - 100% успех: Сикорский об эффективности работы ПВО Польши

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о 100% успехе польской ПВО во время атаки российских дронов 10 сентября. Из 19 БПЛА сбили три-четыре, но дроны не достигли целей и не нанесли значительного ущерба.

По украинским меркам - 100% успех: Сикорский об эффективности работы ПВО Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отверг предположения о том, что польская противовоздушная оборона была не готова к вторжению, учитывая, что во время атаки российских дронов 10 сентября было сбито лишь три-четыре БПЛА из 19. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Дроны не достигли своих целей, был нанесен незначительный ущерб имуществу, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским меркам, это считалось бы 100% успехом

- сказал Сикорский.

Он заявил, что хотя беспилотники, вторгшиеся в Польшу на прошлой неделе, были способны перевозить боеприпасы, они не были загружены взрывчаткой.

"Интересно, что все они были неисправны, что, по моему мнению, свидетельствует о том, что россия пыталась проверить нас, не начиная войны", – отметил он.

Сикорский заверил, что реакция Польши была бы "намного жестче", если бы в результате атаки на ее территории были погибшие или раненые.

В то же время глава МИД Польши отказался уточнять, какой именно она могла бы быть.

Напомним

Польские специалисты по беспилотникам проведут запланированные тренировки и обмен опытом с Украиной на территории Польши.

Министр иностранных дел Польши предложил союзникам перехватывать российские ракеты и БПЛА в воздушном пространстве Украины. Он также призвал к скоординированным действиям против российского "теневого флота" в Балтийском и Северном морях.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Хранитель
Радослав Сикорский
Украина
Польша