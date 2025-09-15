Польская экономика растет, несмотря на агрессию рф и войну в Украине - Bloomberg

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
09:58 • 482 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
05:44 • 17044 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 17543 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 19459 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 27225 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 51438 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 70088 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104484 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86490 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84705 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.1м/с
44%
754мм
Популярные новости
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto15 сентября, 00:48 • 15804 просмотра
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27 • 11038 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15 сентября, 02:59 • 13173 просмотра
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы15 сентября, 03:58 • 6828 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 14700 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 2198 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 5008 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 17037 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 17205 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 95753 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Румыния
Испания
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 3168 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 5072 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 22463 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 29117 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 78171 просмотра
Актуальное
Старлинк
Forbes
Financial Times
Хранитель
Фокс Ньюс

Польская экономика растет, несмотря на агрессию рф и войну в Украине - Bloomberg

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Польша демонстрирует самый быстрый рост ВВП среди 26 стран ЕС, с прогнозируемым ростом на 3,3% в 2026 году. С 2017 года экономика страны выросла на 93%, а злотый стал самой успешной валютой среди развивающихся рынков.

Польская экономика растет, несмотря на агрессию рф и войну в Украине - Bloomberg

Пока экономика россии катится вниз, Польша продолжает бить рекорды и укреплять свои позиции в рейтинге экономик Европы. Страна, граничащая с Украиной, с населением в 38 миллионов, демонстрирует самый быстрый рост ВВП среди всех 26 стран ЕС. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Bloomberg, ВВП Польши в 2026 году вырастет на 3,3%, а в 2027-м - на 3,2%, тогда как средний рост ЕС прогнозируют на уровне 1,4-1,7%. Этот успех подтверждает преимущества единого рынка: свободное перемещение товаров, капитала, услуг и людей работает на польскую экономику, а не только на бюрократию.

С момента вступления в ЕС в 2004 году Польша никогда не показывала таких результатов. С 2017 года экономика страны выросла на 93%, опередив Великобританию, которая выросла лишь на 35%, и укрепив злотый как самую успешную валюту среди развивающихся рынков. Государственные облигации Польши тоже принесли инвесторам максимальную прибыль среди 50 стран-эмитентов за последние три года.

ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15.09.2025, 05:59 • 13225 просмотров

Возвращение поляков из-за границы после Brexit и рост их благосостояния дополнительно подпитывает внутренний рынок. Домохозяйства тратят значительно больше, чем в любой другой крупной европейской экономике, а банки и финансовые компании демонстрируют рекордную прибыльность.

Ни одна европейская экономика не может даже близко повторить 125% роста потребления домохозяйств, которое наблюдалось в Польше с момента голосования Великобритании за выход из ЕС в 2016 году. Польша более чем утроила прирост потребления домохозяйств еврозоны на 40% и доминирует среди основных экономик с ростом благосостояния: Великобритания (30%), Германия (40%), Франция (34%), Италия (26%), Испания (45%), Швейцария (20%), Нидерланды (57%)

- согласно данным, собранным Bloomberg.

Все это делает Польшу не просто экономическим лидером в Центральной Европе, но и важным союзником для Украины, демонстрируя, что стабильность и процветание рядом с фронтом возможны даже в неспокойные времена.

По украинским меркам - 100% успех: Сикорский об эффективности работы ПВО Польши15.09.2025, 09:49 • 2362 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Институт изучения войны
Радослав Сикорский
Bloomberg L.P.
НАТО
Швейцария
Европейский Союз
Франция
Великобритания
Италия
Испания
Германия
Нидерланды
Румыния
Украина
Польша