Пока экономика россии катится вниз, Польша продолжает бить рекорды и укреплять свои позиции в рейтинге экономик Европы. Страна, граничащая с Украиной, с населением в 38 миллионов, демонстрирует самый быстрый рост ВВП среди всех 26 стран ЕС. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Bloomberg, ВВП Польши в 2026 году вырастет на 3,3%, а в 2027-м - на 3,2%, тогда как средний рост ЕС прогнозируют на уровне 1,4-1,7%. Этот успех подтверждает преимущества единого рынка: свободное перемещение товаров, капитала, услуг и людей работает на польскую экономику, а не только на бюрократию.

С момента вступления в ЕС в 2004 году Польша никогда не показывала таких результатов. С 2017 года экономика страны выросла на 93%, опередив Великобританию, которая выросла лишь на 35%, и укрепив злотый как самую успешную валюту среди развивающихся рынков. Государственные облигации Польши тоже принесли инвесторам максимальную прибыль среди 50 стран-эмитентов за последние три года.

Возвращение поляков из-за границы после Brexit и рост их благосостояния дополнительно подпитывает внутренний рынок. Домохозяйства тратят значительно больше, чем в любой другой крупной европейской экономике, а банки и финансовые компании демонстрируют рекордную прибыльность.

Ни одна европейская экономика не может даже близко повторить 125% роста потребления домохозяйств, которое наблюдалось в Польше с момента голосования Великобритании за выход из ЕС в 2016 году. Польша более чем утроила прирост потребления домохозяйств еврозоны на 40% и доминирует среди основных экономик с ростом благосостояния: Великобритания (30%), Германия (40%), Франция (34%), Италия (26%), Испания (45%), Швейцария (20%), Нидерланды (57%) - согласно данным, собранным Bloomberg.

Все это делает Польшу не просто экономическим лидером в Центральной Европе, но и важным союзником для Украины, демонстрируя, что стабильность и процветание рядом с фронтом возможны даже в неспокойные времена.

