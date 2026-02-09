На столичній Троєщині відновили теплопостачання, щоб будинки прогрілися потрібно кілька днів - Мінрозвитку

У Деснянському районі Києва відновили теплопостачання у будинках. Про це повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум, передає УНН.

Разом із послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою побували на Троєщині – одному з районів Києва, який найбільше відчув на собі наслідки російських ударів по тепловій генерації. На місці ми побачили головне: теплопостачання на Троєщині відновлено. Це результат цілодобової роботи аварійних бригад – загалом 840 працівників у складі 176 бригад, у тому числі 83 бригади (345 людей), додатково залучені з інших областей, підприємств Києва та Укрзалізниці

Водночас вона наголосила, що важливо розуміти: навіть після відновлення подачі тепла будівлям потрібен час, щоб прогрітися – інколи це займає кілька днів.

Паралельно тривають роботи з розморожування окремих стояків і ліквідації локальних аварій у будинках та бюджетних установах. Утім, ситуація в Києві залишається складною. Станом на ранок 8 лютого без теплопостачання залишалися 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах – через зупинку ТЕЦ-4 після обстрілу. Наразі бригади продовжують усувати 287 аварійних ситуацій у житлових будинках та об’єктах бюджетної сфери. У таких умовах критично важливими залишаються Пункти незламності – місця, де люди можуть зігрітися, зарядити телефони та отримати гарячу їжу чи чай. І це не лише про інфраструктуру – це про людей і взаємну підтримку