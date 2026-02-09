На столичній Троєщині відновили теплопостачання, щоб будинки прогрілися потрібно кілька днів - Мінрозвитку

$43.050.09
ukenru
Ексклюзив
16:18 • 4586 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 8750 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 20786 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 36546 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 39295 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 55436 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 53362 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42533 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40823 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 27210 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця9 лютого, 09:47 • 22887 перегляди
лавров не бачить "світлого майбутнього" для економічних зв'язків зі США - Reuters9 лютого, 10:16 • 7568 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 17298 перегляди
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo13:13 • 17299 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 8102 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 8152 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 17323 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 60128 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 81542 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 98103 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт17:00 • 1362 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 2806 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 3820 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 34834 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 38346 перегляди
На столичній Троєщині відновили теплопостачання, щоб будинки прогрілися потрібно кілька днів - Мінрозвитку

Київ • УНН

 • 82 перегляди

У Деснянському районі Києва відновлено теплопостачання. Однак, станом на ранок 8 лютого без тепла залишалися 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах.

У Деснянському районі Києва відновили теплопостачання у будинках. Про це повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум, передає УНН

Разом із послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою побували на Троєщині – одному з районів Києва, який найбільше відчув на собі наслідки російських ударів по тепловій генерації. На місці ми побачили головне: теплопостачання на Троєщині відновлено. Це результат цілодобової роботи аварійних бригад – загалом 840 працівників у складі 176 бригад, у тому числі 83 бригади (345 людей), додатково залучені з інших областей, підприємств Києва та Укрзалізниці 

- написала Шкрум. 

Водночас вона наголосила, що важливо розуміти: навіть після відновлення подачі тепла будівлям потрібен час, щоб прогрітися – інколи це займає кілька днів.

Паралельно тривають роботи з розморожування окремих стояків і ліквідації локальних аварій у будинках та бюджетних установах. Утім, ситуація в Києві залишається складною. Станом на ранок 8 лютого без теплопостачання залишалися 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах – через зупинку ТЕЦ-4 після обстрілу. Наразі бригади продовжують усувати 287 аварійних ситуацій у житлових будинках та об’єктах бюджетної сфери. У таких умовах критично важливими залишаються Пункти незламності – місця, де люди можуть зігрітися, зарядити телефони та отримати гарячу їжу чи чай. І це не лише про інфраструктуру – це про людей і взаємну підтримку 

- додала Шкрум. 

Нагадаємо 

Міненерго повідомило про катастрофічний стан енергомережі столичного регіону після нічної атаки. Мешканці Києва отримують світло лише на 1,5-2 години на добу, тому розгортають додаткові пункти незламності.

Павло Башинський

Війна в УкраїніКиїв
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Українська залізниця
Міністерство енергетики України
Європейський Союз
Київ