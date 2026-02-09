На столичной Троещине возобновили теплоснабжение, чтобы дома прогрелись, нужно несколько дней - Минразвития

В Деснянском районе Киева возобновили теплоснабжение в домах. Об этом сообщила первая заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум, передает УНН.

Вместе с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой побывали на Троещине – одном из районов Киева, который больше всего ощутил на себе последствия российских ударов по тепловой генерации. На месте мы увидели главное: теплоснабжение на Троещине восстановлено. Это результат круглосуточной работы аварийных бригад – всего 840 работников в составе 176 бригад, в том числе 83 бригады (345 человек), дополнительно привлеченные из других областей, предприятий Киева и Укрзализныци - написала Шкрум.

В то же время она подчеркнула, что важно понимать: даже после возобновления подачи тепла зданиям нужно время, чтобы прогреться – иногда это занимает несколько дней.

Параллельно продолжаются работы по размораживанию отдельных стояков и ликвидации локальных аварий в домах и бюджетных учреждениях. Впрочем, ситуация в Киеве остается сложной. По состоянию на утро 8 февраля без теплоснабжения оставались 1126 домов в Дарницком и Днепровском районах – из-за остановки ТЭЦ-4 после обстрела. Сейчас бригады продолжают устранять 287 аварийных ситуаций в жилых домах и объектах бюджетной сферы. В таких условиях критически важными остаются Пункты несокрушимости – места, где люди могут согреться, зарядить телефоны и получить горячую еду или чай. И это не только об инфраструктуре – это о людях и взаимной поддержке - добавила Шкрум.

Напомним

Минэнерго сообщило о катастрофическом состоянии энергосети столичного региона после ночной атаки. Жители Киева получают свет только на 1,5-2 часа в сутки, поэтому разворачивают дополнительные пункты несокрушимости.