На столичной Троещине возобновили теплоснабжение, чтобы дома прогрелись, нужно несколько дней - Минразвития

Эксклюзив
16:18 • 4738 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 9062 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 20948 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 36717 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 39399 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 55500 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 53414 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 42555 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 40841 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 27221 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця9 февраля, 09:47 • 22887 просмотра
лавров не видит "светлого будущего" для экономических связей с США - Reuters9 февраля, 10:16 • 7568 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 17298 просмотра
Гнилые продукты для военных и миллионные откаты: майор тыла бригады ДШВ получил подозрениеVideo13:13 • 17299 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни14:55 • 8104 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни14:55 • 8496 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 17488 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 60201 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 81614 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 98168 просмотра
Актуальные люди
Андрей Шевченко
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Александр Сырский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Германия
Италия
Соединённые Штаты
Сумская область
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте17:00 • 1474 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo15:48 • 2886 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы15:11 • 3886 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 34879 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 38385 просмотра
На столичной Троещине возобновили теплоснабжение, чтобы дома прогрелись, нужно несколько дней - Минразвития

Киев • УНН

 • 144 просмотра

В Деснянском районе Киева возобновлено теплоснабжение. Однако по состоянию на утро 8 февраля без тепла оставались 1126 домов в Дарницком и Днепровском районах.

На столичной Троещине возобновили теплоснабжение, чтобы дома прогрелись, нужно несколько дней - Минразвития

В Деснянском районе Киева возобновили теплоснабжение в домах. Об этом сообщила первая заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум, передает УНН

Вместе с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой побывали на Троещине – одном из районов Киева, который больше всего ощутил на себе последствия российских ударов по тепловой генерации. На месте мы увидели главное: теплоснабжение на Троещине восстановлено. Это результат круглосуточной работы аварийных бригад – всего 840 работников в составе 176 бригад, в том числе 83 бригады (345 человек), дополнительно привлеченные из других областей, предприятий Киева и Укрзализныци 

- написала Шкрум. 

В то же время она подчеркнула, что важно понимать: даже после возобновления подачи тепла зданиям нужно время, чтобы прогреться – иногда это занимает несколько дней.

Параллельно продолжаются работы по размораживанию отдельных стояков и ликвидации локальных аварий в домах и бюджетных учреждениях. Впрочем, ситуация в Киеве остается сложной. По состоянию на утро 8 февраля без теплоснабжения оставались 1126 домов в Дарницком и Днепровском районах – из-за остановки ТЭЦ-4 после обстрела. Сейчас бригады продолжают устранять 287 аварийных ситуаций в жилых домах и объектах бюджетной сферы. В таких условиях критически важными остаются Пункты несокрушимости – места, где люди могут согреться, зарядить телефоны и получить горячую еду или чай. И это не только об инфраструктуре – это о людях и взаимной поддержке 

- добавила Шкрум. 

Напомним 

Минэнерго сообщило о катастрофическом состоянии энергосети столичного региона после ночной атаки. Жители Киева получают свет только на 1,5-2 часа в сутки, поэтому разворачивают дополнительные пункты несокрушимости.

Павел Башинский

Война в УкраинеКиев
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украинская железная дорога
Министерство энергетики Украины
Европейский Союз
Киев