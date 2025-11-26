$42.400.03
Ексклюзив
14:29 • 944 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 3664 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси України
13:23 • 11247 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінні
11:49 • 14801 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли
10:00 • 13146 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 19433 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 34122 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кров
08:59 • 29671 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
26 листопада, 08:27 • 18485 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 31252 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни
На фронті вже 144 бої: найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 144 бойових зіткнення на фронті станом на 16 годину 26 листопада. Найбільша активність ворога зафіксована на Покровському та Лиманському напрямках.

На фронті вже 144 бої: найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках

Найбільше зі 144 боїв сьогодні на фронті сконцентровано на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 26 листопада, пише УНН

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 144 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Від артилерійських обстрілів з території рф, як вказано, страждають прикордонні населені пункти, зокрема Кучерівка, Старикове, Бобилівка, Біла Береза, Вовківка, Бунякине, Козаче Сумської області; Клюси, Галаганівка, Грем’ячка Чернігівської області.

Ситуація за напрямками

Дві ворожі атаки відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав чотирьох авіаударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, здійснив 96 обстрілів, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Синельникового, Дворічанського та у бік Колодязного. П’ять бойових зіткнень тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі атаки у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка, ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 35 разів поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Копанки, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве. Сили оборони успішно зупинили 16 спроб просування противника, бої тривають у 19 локаціях.

На Слов’янському напрямку ворог шість разів намагався прорватися в районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Сакко і Ванцетті, на даний час два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку два боєзіткнення тривають у районах Часового Яру, також окупанти намагались наступати у бік Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник 24 рази атакував у районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Костянтинівки. Дотепер тривають сім бойових зіткнень.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 41 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Ялта та Дачне. Три бойові зіткнення тривають.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник вісім разів атакував поблизу населених пунктів Іванівка, Олексіївка, Привільне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили шість спроб ворога просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Яблукове, Зелений Гай та у бік Гуляйполя, ще три боєзіткнення тривають. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Воздвижівка та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога поблизу населеного пункту Приморське.

На Придніпровському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації, як вказано, не зафіксовано.

У Генштабі підтвердили удар по заводу з виробництва навігаційного обладнання та комплектуючих до балістики у Чебоксарах
26.11.25, 14:01

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Село
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Вовчанськ
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Гуляйполе
Часів Яр
Україна
Костянтинівка