На фронті вже 144 бої: найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках

Найбільше зі 144 боїв сьогодні на фронті сконцентровано на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 26 листопада, пише УНН.

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 144 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

Від артилерійських обстрілів з території рф, як вказано, страждають прикордонні населені пункти, зокрема Кучерівка, Старикове, Бобилівка, Біла Береза, Вовківка, Бунякине, Козаче Сумської області; Клюси, Галаганівка, Грем’ячка Чернігівської області.

Ситуація за напрямками

Дві ворожі атаки відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав чотирьох авіаударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, здійснив 96 обстрілів, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Синельникового, Дворічанського та у бік Колодязного. П’ять бойових зіткнень тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі атаки у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка, ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 35 разів поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Копанки, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве. Сили оборони успішно зупинили 16 спроб просування противника, бої тривають у 19 локаціях.

На Слов’янському напрямку ворог шість разів намагався прорватися в районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Сакко і Ванцетті, на даний час два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку два боєзіткнення тривають у районах Часового Яру, також окупанти намагались наступати у бік Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник 24 рази атакував у районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Костянтинівки. Дотепер тривають сім бойових зіткнень.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 41 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Ялта та Дачне. Три бойові зіткнення тривають.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник вісім разів атакував поблизу населених пунктів Іванівка, Олексіївка, Привільне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили шість спроб ворога просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Яблукове, Зелений Гай та у бік Гуляйполя, ще три боєзіткнення тривають. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Воздвижівка та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога поблизу населеного пункту Приморське.

На Придніпровському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації, як вказано, не зафіксовано.

У Генштабі підтвердили удар по заводу з виробництва навігаційного обладнання та комплектуючих до балістики у Чебоксарах