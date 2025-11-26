$42.400.03
Эксклюзив
14:29 • 1446 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
14:17 • 4836 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
13:23 • 11686 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
11:49 • 15261 просмотра
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили
10:00 • 13364 просмотра
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Эксклюзив
09:34 • 19572 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 34292 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 29970 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
26 ноября, 08:27 • 18534 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
26 ноября, 07:00 • 31301 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
На фронте уже 144 боя: больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 144 боевых столкновениях на фронте по состоянию на 16 часов 26 ноября. Наибольшая активность врага зафиксирована на Покровском и Лиманском направлениях.

На фронте уже 144 боя: больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях

Больше всего из 144 боев сегодня на фронте сконцентрированы на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 26 ноября, пишет УНН

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 144 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

От артиллерийских обстрелов с территории рф, как указано, страдают приграничные населенные пункты, в частности Кучеровка, Стариково, Бобылевка, Белая Береза, Волковка, Бунякино, Казачье Сумской области; Клюсы, Галагановка, Гремячка Черниговской области.

Ситуация по направлениям

Две вражеские атаки отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес четыре авиаудара, сбросил девять управляемых авиабомб, совершил 96 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Синельниково, Двуречанского и в сторону Колодязного. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка, еще одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 35 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Копанки, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево. Силы обороны успешно остановили 16 попыток продвижения противника, бои продолжаются в 19 локациях.

На Славянском направлении враг шесть раз пытался прорваться в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки и Сакко и Ванцетти, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении два боестолкновения продолжаются в районах Часового Яра, также оккупанты пытались наступать в сторону Предтечино.

На Константиновском направлении сегодня захватчик 24 раза атаковал в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Константиновки. До сих пор продолжаются семь боевых столкновений.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 41 попытку потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ялта и Дачное. Три боевых столкновения продолжаются.

Сегодня на Александровском направлении противник восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Ивановка, Алексеевка, Привольное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили шесть попыток врага продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Яблоково, Зеленый Гай и в сторону Гуляйполя, еще три боестолкновения продолжаются. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Воздвижевка и Гуляйполе.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили атаку врага вблизи населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации, как указано, не зафиксировано.

Юлия Шрамко

