На фронте уже 144 боя: больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях

Больше всего из 144 боев сегодня на фронте сконцентрированы на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 26 ноября, пишет УНН.

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 144 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

От артиллерийских обстрелов с территории рф, как указано, страдают приграничные населенные пункты, в частности Кучеровка, Стариково, Бобылевка, Белая Береза, Волковка, Бунякино, Казачье Сумской области; Клюсы, Галагановка, Гремячка Черниговской области.

Ситуация по направлениям

Две вражеские атаки отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес четыре авиаудара, сбросил девять управляемых авиабомб, совершил 96 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Синельниково, Двуречанского и в сторону Колодязного. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка, еще одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 35 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Копанки, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево. Силы обороны успешно остановили 16 попыток продвижения противника, бои продолжаются в 19 локациях.

На Славянском направлении враг шесть раз пытался прорваться в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки и Сакко и Ванцетти, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении два боестолкновения продолжаются в районах Часового Яра, также оккупанты пытались наступать в сторону Предтечино.

На Константиновском направлении сегодня захватчик 24 раза атаковал в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Константиновки. До сих пор продолжаются семь боевых столкновений.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 41 попытку потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ялта и Дачное. Три боевых столкновения продолжаются.

Сегодня на Александровском направлении противник восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Ивановка, Алексеевка, Привольное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили шесть попыток врага продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Яблоково, Зеленый Гай и в сторону Гуляйполя, еще три боестолкновения продолжаются. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Воздвижевка и Гуляйполе.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили атаку врага вблизи населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации, как указано, не зафиксировано.

В Генштабе подтвердили удар по заводу по производству навигационного оборудования и комплектующих к баллистике в Чебоксарах