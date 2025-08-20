На фронті відбулось 128 боїв: найгарячіше на Лиманському і Покровському напрямках - Генштаб

$41.360.10
48.320.15
ukenru
15:55 • 9628 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 34256 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 28625 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 50080 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 217169 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 75596 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 71634 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 68045 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 221837 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 179996 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.3м/с
60%
744мм
Популярнi новини
Похолодання і дощі: прогноз погоди на 21 серпняPhoto20 серпня, 09:34 • 6954 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 14130 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 20313 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 12141 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 13471 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 20325 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 34241 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 50067 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 217156 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 221830 перегляди
Актуальнi люди
Руслан Кравченко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Святошинський район
Європа
Київська область
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 13482 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 12155 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 14142 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 45283 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 58207 перегляди
Актуальне
Пістолет
Дія (сервіс)
Нафта
Безпілотний літальний апарат
MIM-104 Patriot

На фронті відбулось 128 боїв: найгарячіше на Лиманському і Покровському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 12 перегляди

За добу відбулося 128 бойових зіткнень, найактивніші бої тривають на Лиманському та Покровському напрямках. російські війська завдали двох ракетних та 43 авіаційних ударів, задіяли 1763 дрони-камікадзе.

На фронті відбулось 128 боїв: найгарячіше на Лиманському і Покровському напрямках - Генштаб

Станом на 22:00 середи тривають важкі бої на різних ділянках фронту, загалом відбулося 128 бойових зіткнень, найгарячіше на Лиманському й Покровському напрямках. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Російські загарбники завдали двох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 43 авіаційних ударів, скинувши при цьому 69 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1763 дронів-камікадзе та здійснили 3892 обстріли позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 29 керованих бомб, здійснив 198 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, 15 з яких - із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні противник дев’ять разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та у напрямку Хатнього, Катеринівки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві наступальні дії в районі Голубівки та у напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку Сили оборони вже відбили 24 штурми противника у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка; ще чотири боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів атакував поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Виїмки, Федорівки. Всі атаки противника відбито.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у напрямку населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 10 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку Степанівки, Полтавки, Попового Яру; одна атака досі триває.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка, Дачне та в бік Білицького, Родинського, Мирнограда.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 112 окупантів, 67 з яких – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну одиницю автомобільної техніки, чотири мотоцикли, шість безпілотних літальних апаратів та пункт управління БпЛА; також пошкоджено три артилерійські системи та 10 укриттів для особового складу противника

- додали у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Толстой, Шевченко, Вільне Поле, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Філії, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки. Ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи три рази намагалися йти вперед, отримали відсіч.

Сили оборони підтвердили знищення ворожого ешелону на Запоріжжі та показали відео20.08.25, 16:32 • 2524 перегляди

Ольга Розгон

Війна в Україні
Крилата ракета
КАБ-500
Вовчанськ
Курськ
Покровськ
Курська область
Реактивна система залпового вогню
Дніпропетровська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Дніпро (місто)
Мирноград
Лиман (місто)
Збройні сили України
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Україна
Краматорськ
Безпілотний літальний апарат
Куп'янськ