На фронте произошло 128 боев: жарче всего на Лиманском и Покровском направлениях - Генштаб

По состоянию на 22:00 среды продолжаются тяжелые бои на разных участках фронта, всего произошло 128 боевых столкновений, наиболее горячо на Лиманском и Покровском направлениях. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Российские захватчики нанесли два ракетных удара, применив пять ракет, 43 авиационных удара, сбросив при этом 69 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1763 дронов-камикадзе и совершили 3892 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сообщении.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками. Враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 29 управляемых бомб, совершил 198 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 15 из которых - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня противник девять раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное, Фиголевка и в направлении Хатнего, Катериновки.

На Купянском направлении враг совершил два наступательных действия в районе Голубовки и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении Силы обороны уже отбили 24 штурма противника в районах населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Колодези, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка, Григоровка; еще четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг пять раз атаковал вблизи Григоровки, Переездного и в сторону Выемки, Федоровки. Все атаки противника отбиты.

На Краматорском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в направлении населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении сегодня произошло 10 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Яблоновки, Щербиновки и в направлении Степановки, Полтавки, Попового Яра; одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Федоровка, Новоекономическое, Миролюбовка, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка, Дачное и в сторону Белицкого, Родинского, Мирнограда.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 112 оккупантов, 67 из которых – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одну единицу автомобильной техники, четыре мотоцикла, шесть беспилотных летательных аппаратов и пункт управления БпЛА; также повреждены три артиллерийские системы и 10 укрытий для личного состава противника - добавили в Генштабе.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Толстой, Шевченко, Вольное Поле, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Филии, Камышевахи, Январского и Новогригоровки. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения три раза пытались идти вперед, получили отпор.

Силы обороны подтвердили поражение вражеского эшелона на Запорожье и показали видео