“Люди тягнуться до села”: Лібанова пояснила міграційні настрої українців

Активні обстріли у містах підштовхують людей тимчасово переїжджати до сіл, адже там мешканці почуваються безпечніше та спокійніше. Про це заявила Директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова у етері одного з телеканалів, передає УНН.

Деталі

Елла Лібанова наголосила, що багато українців надають перевагу селам, замість великих міст через більш тихі умови.

Під час війни люди тягнуться до села. Тут спокійніше. От я живу в селі і мені тут значно спокійніше, ніж в Києві, я просто це бачу. Не так страшно - сказала вона.

Водночас Лібанова зауважила, що в селах відчувається нестача роботи. Крім того, вона наголосила, що після завершення війни, ситуація зміниться, і більшість людей знову оберуть міста.

Після війни, скоріше за все, населення знов потягнеться до міст. Переважною мірою це будуть міста-метрополіси. Тобто це Київ. Я все ж таки впевнена, що це буде Харків, Львів, Дніпро, Одеса, імовірно, Запоріжжя, якщо воно вийде з фарватеру Дніпра і почне самостійно розвиватися, і Донецьк, можливо - важко сказати - підкреслила Елла Лібанова.

Нагадаємо

