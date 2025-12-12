$42.270.01
“Люди тягнуться до села”: Лібанова пояснила міграційні настрої українців

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Елла Лібанова заявила, що активні обстріли міст спонукають українців тимчасово переїжджати до сіл для безпеки. Вона прогнозує, що після війни люди повернуться до великих міст.

“Люди тягнуться до села”: Лібанова пояснила міграційні настрої українців

Активні обстріли у містах підштовхують людей тимчасово переїжджати до сіл, адже там мешканці почуваються безпечніше та спокійніше. Про це заявила Директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова у етері одного з телеканалів, передає УНН.

Деталі

Елла Лібанова наголосила, що багато українців надають перевагу селам, замість великих міст через більш тихі умови.

Під час війни люди тягнуться до села. Тут спокійніше. От я живу в селі і мені тут значно спокійніше, ніж в Києві, я просто це бачу. Не так страшно

 - сказала вона.

Водночас Лібанова зауважила, що в селах відчувається нестача роботи. Крім того, вона наголосила, що після завершення війни, ситуація зміниться, і більшість людей знову оберуть міста.

Після війни, скоріше за все, населення знов потягнеться до міст. Переважною мірою це будуть міста-метрополіси. Тобто це Київ. Я все ж таки впевнена, що це буде Харків, Львів, Дніпро, Одеса, імовірно, Запоріжжя, якщо воно вийде з фарватеру Дніпра і почне самостійно розвиватися, і Донецьк, можливо - важко сказати

 - підкреслила Елла Лібанова.

Нагадаємо

За даними ООН, кількість мігрантів за межами України становила 5,6 млн осіб станом на 1 липня 2025 року. Країнами з найбільшою кількістю мігрантів з України залишаються Німеччина, Польща та Чехія. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Алла Кіосак

