Эксклюзивы
“Люди тянутся к селу”: Либанова объяснила миграционные настроения украинцев

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Элла Либанова заявила, что активные обстрелы городов побуждают украинцев временно переезжать в села для безопасности. Она прогнозирует, что после войны люди вернутся в крупные города.

“Люди тянутся к селу”: Либанова объяснила миграционные настроения украинцев

Активные обстрелы в городах подталкивают людей временно переезжать в села, ведь там жители чувствуют себя безопаснее и спокойнее. Об этом заявила Директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Подробности

Элла Либанова подчеркнула, что многие украинцы предпочитают села, вместо крупных городов из-за более тихих условий.

Во время войны люди тянутся в деревню. Здесь спокойнее. Вот я живу в деревне и мне здесь значительно спокойнее, чем в Киеве, я просто это вижу. Не так страшно

 - сказала она.

В то же время Либанова отметила, что в селах ощущается нехватка работы. Кроме того, она подчеркнула, что после завершения войны, ситуация изменится, и большинство людей снова выберут города.

После войны, скорее всего, население снова потянется в города. В основном это будут города-метрополисы. То есть это Киев. Я все же уверена, что это будет Харьков, Львов, Днепр, Одесса, вероятно, Запорожье, если оно выйдет из фарватера Днепра и начнет самостоятельно развиваться, и Донецк, возможно - трудно сказать

 - подчеркнула Элла Либанова.

Напомним

По данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины составило 5,6 млн человек по состоянию на 1 июля 2025 года. Странами с наибольшим количеством мигрантов из Украины остаются Германия, Польша и Чехия. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Алла Киосак

