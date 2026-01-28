Користувачі повідомляють про збої в роботі американського TikTok і схоже шукають альтернативи - ЗМІ

Користувачі американського TikTok повідомляють про збої у роботі додатку, і ці проблеми, схоже, спонукають їх переходити до альтернативних застосунків, повідомляє Gizmodo, пише УНН.

Деталі

За даними Appfigures, п'ятьма найпопулярнішими безплатними додатками для iPhone у США зараз є:

ChatGPT;

JumpJumpVPN;

V2Box;

UpScrolled;

Threads.

Apple-блогер Джон Грубер з Daring Fireball опублікував список найпопулярніших додатків для iPhone за весь 2025 рік, а п'ятіркою лідерів стали:

ChatGPT;

Threads;

Google;

TikTok;

WhatsApp.

На цьому тлі видання зауважує, що "не буде перебільшенням припустити, що три додатки, які раптово втиснулися між ChatGPT та Threads, потрапили до списку через невдоволення TikTok". Два з них - це VPN-додатки, які теоретично можна використовувати для доступу до TikTok з віртуальної мережі в країні, де американська версія TikTok не потрібна, а один, UpScrolled, - це австралійський додаток для обміну відео та текстами, який нещодавно став вірусним.

Це відбувається у той час, як для TikTok, після років спроб змусити китайську компанію ByteDance відмовитися від права власності та дозволити покупцеві, дружньому до США, взяти на себе управління, на початку цього місяця було створено юридичну особу, яка може отримати право власності на TikTok у країні, а Адам Прессер стане її новим генеральним директором. Це дозволяє TikTok дотримуватися нового закону США, який по суті вимагає, щоб TikTok керувався американською компанією або щоб його було заборонено.

"Однак ця структура, складне спільне корпоративне підприємство, що відповідає за операції TikTok в США, з боку, схоже, відчуває труднощі з підтриманням порядку на тлі передачі даних із сінгапурської бази TikTok (дані TikTok в США вже значною мірою зберігалися в США, тому неясно, чи включає цей перехід якісь великі та обтяжливі операції)", - ідеться у публікації.

Згідно з публікацією X від TikTok, проблема полягає в тому, що виникла "серйозна проблема з інфраструктурою, спричинена відключенням електроенергії на одному з наших партнерських центрів обробки даних у США", і можуть виникнути різні збої, уповільнення роботи сервісів, відмови і проблеми з користувацькими показниками. Oracle також уточнила, що проблема TikTok виникла через відключення електроенергії в одному з її центрів обробки даних, пов'язане з погодними умовами. Oracle володіє 15% нового підприємства TikTok U.S.

Проблеми, на які посилається TikTok, чудово поєднуються з описами проблем, описаних користувачами, такими як відео, які нескінченно знаходяться на перегляді, та публікації з низькою чи нульовою кількістю переглядів, часто попри високі показники залученості, такі як коментарі чи репости. Інші загальні проблеми, пов'язані з перебоями в роботі дата-центру, включають можливу відсутність аналітики в TikTok Studio, повідомлення для стримерів про необхідність негайно припинити трансляцію та нерелевантні результати пошуку.

"Проте збої у роботі TikTok, принаймні частково, сприймаються як технічні наслідки захоплення правими. Частково це пов'язано з тим, що 15% американського підрозділу TikTok, що належить Oracle, контролюється правим мільярдером Ларрі Еллісоном, і передача прав власності, звичайно ж, здійснюється за сприяння адміністрації Трампа", - сказано у публікації.

"Але чи змінилися правила TikTok відчутно? Наскільки відомо, ні", - зазначає видання.

Gizmodo звернулося до спільного підприємства TikTok у США, щоб отримати роз'яснення щодо причин нещодавніх проблем платформи і у відповіді отримало посилання на заяви у X, зокрема від Oracle.

Приблизно в неділю користувачі TikTok почали писати, що відчувають, що їхні політичні пости цензуруються, пише видання.

TikTok досі не прокоментував ці спекуляції деяких своїх користувачів.

"Але якщо правда, що користувачі масово переходять на інші платформи з політичних причин, попри відсутність переконливих доказів того, що нове спільне підприємство TikTok US вже розпочало боротьбу з політичними висловлюваннями, це також не обов'язково означає, що вони помиляються. Можливо, вони просто чекають змін, подібних до тих, що відбулися в Twitter після приходу Ілона Маска. Стандарти контенту там швидко різко змінилися вправо. Тому, враховуючи це, деякі користувачі TikTok можуть просто йти заздалегідь за перших ознак прикрих збоїв, щоб уникнути ще серйозніших змін, які, на їхню думку, неминучі", - ідеться у публікації.

