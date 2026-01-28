$42.960.17
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
03:48 • 12030 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 32538 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 48650 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 38605 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 56248 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 30568 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 56191 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 25462 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18980 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
Пользователи сообщают о сбоях в работе американского TikTok и, похоже, ищут альтернативы - СМИ

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Пользователи американского TikTok сообщают о сбоях в работе приложения, что побуждает их переходить к альтернативным приложениям. Проблемы возникли из-за отключения электроэнергии в одном из центров обработки данных Oracle.

Пользователи сообщают о сбоях в работе американского TikTok и, похоже, ищут альтернативы - СМИ

Пользователи американского TikTok сообщают о сбоях в работе приложения, и эти проблемы, похоже, побуждают их переходить к альтернативным приложениям, сообщает Gizmodo, пишет УНН.

Подробности

По данным Appfigures, пятью самыми популярными бесплатными приложениями для iPhone в США сейчас являются:

  • ChatGPT;
    • JumpJumpVPN;
      • V2Box;
        • UpScrolled;
          • Threads.

            Apple-блогер Джон Грубер из Daring Fireball опубликовал список самых популярных приложений для iPhone за весь 2025 год, а пятеркой лидеров стали:

            • ChatGPT;
              • Threads;
                • Google;
                  • TikTok;
                    • WhatsApp.

                      На этом фоне издание отмечает, что "не будет преувеличением предположить, что три приложения, которые внезапно втиснулись между ChatGPT и Threads, попали в список из-за недовольства TikTok". Два из них - это VPN-приложения, которые теоретически можно использовать для доступа к TikTok из виртуальной сети в стране, где американская версия TikTok не нужна, а один, UpScrolled, - это австралийское приложение для обмена видео и текстами, которое недавно стало вирусным.

                      Это происходит в то время, как для TikTok, после лет попыток заставить китайскую компанию ByteDance отказаться от права собственности и позволить покупателю, дружественному к США, взять на себя управление, в начале этого месяца было создано юридическое лицо, которое может получить право собственности на TikTok в стране, а Адам Прессер станет ее новым генеральным директором. Это позволяет TikTok соблюдать новый закон США, который по сути требует, чтобы TikTok управлялся американской компанией или чтобы он был запрещен.

                      "Однако эта структура, сложное совместное корпоративное предприятие, отвечающее за операции TikTok в США, со стороны, похоже, испытывает трудности с поддержанием порядка на фоне передачи данных из сингапурской базы TikTok (данные TikTok в США уже в значительной степени хранились в США, поэтому неясно, включает ли этот переход какие-либо крупные и обременительные операции)", - говорится в публикации.

                      Согласно публикации X от TikTok, проблема заключается в том, что возникла "серьезная проблема с инфраструктурой, вызванная отключением электроэнергии на одном из наших партнерских центров обработки данных в США", и могут возникнуть различные сбои, замедление работы сервисов, отказы и проблемы с пользовательскими показателями. Oracle также уточнила, что проблема TikTok возникла из-за отключения электроэнергии в одном из ее центров обработки данных, связанного с погодными условиями. Oracle владеет 15% нового предприятия TikTok U.S.

                      Проблемы, на которые ссылается TikTok, прекрасно сочетаются с описаниями проблем, описанных пользователями, такими как видео, которые бесконечно находятся на просмотре, и публикации с низким или нулевым количеством просмотров, часто несмотря на высокие показатели вовлеченности, такие как комментарии или репосты. Другие общие проблемы, связанные с перебоями в работе дата-центра, включают возможное отсутствие аналитики в TikTok Studio, сообщения для стримеров о необходимости немедленно прекратить трансляцию и нерелевантные результаты поиска.

                      "Однако сбои в работе TikTok, по крайней мере частично, воспринимаются как технические последствия захвата правыми. Частично это связано с тем, что 15% американского подразделения TikTok, принадлежащего Oracle, контролируется правым миллиардером Ларри Эллисоном, и передача прав собственности, конечно же, осуществляется при содействии администрации Трампа", - сказано в публикации.

                      "Но изменились ли правила TikTok ощутимо? Насколько известно, нет", - отмечает издание.

                      Gizmodo обратилось к совместному предприятию TikTok в США, чтобы получить разъяснения относительно причин недавних проблем платформы и в ответе получило ссылки на заявления в X, в частности от Oracle.

                      Примерно в воскресенье пользователи TikTok начали писать, что чувствуют, что их политические посты цензурируются, пишет издание.

                      TikTok до сих пор не прокомментировал эти спекуляции некоторых своих пользователей.

                      "Но если правда, что пользователи массово переходят на другие платформы по политическим причинам, несмотря на отсутствие убедительных доказательств того, что новое совместное предприятие TikTok US уже начало борьбу с политическими высказываниями, это также не обязательно означает, что они ошибаются. Возможно, они просто ждут изменений, подобных тем, что произошли в Twitter после прихода Илона Маска. Стандарты контента там быстро резко изменились вправо. Поэтому, учитывая это, некоторые пользователи TikTok могут просто идти заранее при первых признаках досадных сбоев, чтобы избежать еще более серьезных изменений, которые, по их мнению, неизбежны", - говорится в публикации.

                      TikTok остается в США: 200 миллионов пользователей после завершения сделки под контролем инвесторов23.01.26, 07:13 • 4831 просмотр

                      Юлия Шрамко

