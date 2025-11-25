Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Київ • УНН
Глави української та російської військових розвідок мали зустрітися в Абу-Дабі з іншої теми, але приїзд міністра армії США Дена Дріскола став несподіванкою. Це змінило початковий план зустрічі, яка мала відбутися в ОАЕ.
Деталі
Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що глави української та російської військових розвідок мали зустрітися в Абу-Дабі з іншої теми. Поїздка Дріскола в Абу-Дабі стала для сторін несподіванкою та змінила початковий план.
Раніше
Як повідомляли ЗМІ, міністр армії США Ден Дрісколл провів успішні переговори з російськими офіційними особами в ОАЕ. Керівник військової розвідки України Кирило Буданов також перебуває в Абу-Дабі для зустрічей.
Доповнення
20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.
На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.
У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.
Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.
В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.