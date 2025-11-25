Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ

Главы украинской и российской военных разведок должны были встретиться в Абу-Даби. Как пишет Axios со ссылкой на источник, приезд министра армии США Дэна Дрисколла в Абу-Даби стал для сторон неожиданностью, передает УНН.

Детали

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что главы украинской и российской военных разведок должны были встретиться в Абу-Даби по другой теме. Поездка Дрисколла в Абу-Даби стала для сторон неожиданностью и изменила первоначальный план.

Ранее

Как сообщали СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл провел успешные переговоры с российскими официальными лицами в ОАЭ. Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов также находится в Абу-Даби для встреч.

Дополнение

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.