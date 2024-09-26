Арабські країни і країни ЄС приєдналися до заклику Франції та США щодо припинення вогню в Лівані

Франція та США запропонували 21-денне припинення вогню у Лівані для проведення переговорів, і декілька арабських країн і країн ЄС приєдналися до заклику щодо припинення вогню в Лівані, пише УНН з посиланням на France 24.

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"У середу Франція в межах дипломатії ООН зі Сполученими Штатами представила пропозицію про 21-денне припинення вогню в Лівані", - пише видання.

Невдовзі після переговорів в ООН між президентами США Джо Байденом та Франції Еммануелем Макроном Франція виклала пропозицію на надзвичайному засіданні Ради безпеки ООН.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що дві західні держави пропонують "тимчасове припинення вогню" на 21 день "для переговорів".

"Необхідно, щоб усі учасники конфлікту рішуче стали на шлях деескалації", - сказав Барро.

Декілька арабських країн і країн ЄС приєдналися до заклику щодо припинення вогню в Лівані.

"Настав час укласти дипломатичну угоду, яка дозволить цивільним особам по обидві сторони кордону безпечно повернутися до своїх будинків", - ідеться у спільній заяві, опублікованій Сполученими Штатами, Австралією, Канадою, Європейським Союзом, Францією, Німеччиною, Італією, Японією, Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Катаром.

"Проте дипломатія не може бути успішною на тлі ескалації цього конфлікту. Тому ми закликаємо до негайного припинення вогню на 21 день вздовж лівано-ізраїльського кордону, щоб надати простір для дипломатії з метою укладання дипломатичного врегулювання", - сказано у заяві.

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