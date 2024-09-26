Арабские страны и страны ЕС присоединились к призыву Франции и США о прекращении огня в Ливане
Киев • УНН
Франция и США предложили 21-дневное прекращение огня в Ливане для проведения переговоров. Инициативу поддержали несколько арабских стран и ЕС, призвав к деэскалации конфликта и дипломатическому урегулированию.
Франция и США предложили 21-дневное прекращение огня в Ливане для проведения переговоров, и несколько арабских стран и стран ЕС присоединились к призыву о прекращении огня в Ливане, пишет УНН со ссылкой на France 24.
Детали
"В среду Франция в рамках дипломатии ООН с Соединенными Штатами представила предложение о 21-дневном прекращении огня в Ливане", - пишет издание.
Вскоре после переговоров в ООН между президентами США Джо Байденом и Франции Эммануэлем Макроном Франция изложила предложение на чрезвычайном заседании Совета безопасности ООН.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что две западные державы предлагают "временное прекращение огня" на 21 день "для переговоров".
"Необходимо, чтобы все участники конфликта решительно стали на путь деэскалации", - сказал Барро.
Несколько арабских стран и стран ЕС присоединились к призыву о прекращении огня в Ливане.
"Пришло время заключить дипломатическое соглашение, которое позволит гражданским лицам по обе стороны границы безопасно вернуться в свои дома", - говорится в совместном заявлении, опубликованном Соединенными Штатами, Австралией, Канадой, Европейским Союзом, Францией, Германией, Италией, Японией, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром.
"Однако дипломатия не может быть успешной на фоне эскалации этого конфликта. Поэтому мы призываем к немедленному прекращению огня на 21 день вдоль ливано-израильской границы, чтобы предоставить пространство для дипломатии с целью заключения дипломатического урегулирования", - сказано в заявлении.
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