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Арабские страны и страны ЕС присоединились к призыву Франции и США о прекращении огня в Ливане

Арабские страны и страны ЕС присоединились к призыву Франции и США о прекращении огня в Ливане

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 05:54  •  4479 просмотра

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Франция и США предложили 21-дневное прекращение огня в Ливане для проведения переговоров. Инициативу поддержали несколько арабских стран и ЕС, призвав к деэскалации конфликта и дипломатическому урегулированию.

Франция и США предложили 21-дневное прекращение огня в Ливане для проведения переговоров, и несколько арабских стран и стран ЕС присоединились к призыву о прекращении огня в Ливане, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

"В среду Франция в рамках дипломатии ООН с Соединенными Штатами представила предложение о 21-дневном прекращении огня в Ливане", - пишет издание.

Вскоре после переговоров в ООН между президентами США Джо Байденом и Франции Эммануэлем Макроном Франция изложила предложение на чрезвычайном заседании Совета безопасности ООН.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что две западные державы предлагают "временное прекращение огня" на 21 день "для переговоров".

"Необходимо, чтобы все участники конфликта решительно стали на путь деэскалации", - сказал Барро.

Несколько арабских стран и стран ЕС присоединились к призыву о прекращении огня в Ливане.

"Пришло время заключить дипломатическое соглашение, которое позволит гражданским лицам по обе стороны границы безопасно вернуться в свои дома", - говорится в совместном заявлении, опубликованном Соединенными Штатами, Австралией, Канадой, Европейским Союзом, Францией, Германией, Италией, Японией, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром.

"Однако дипломатия не может быть успешной на фоне эскалации этого конфликта. Поэтому мы призываем к немедленному прекращению огня на 21 день вдоль ливано-израильской границы, чтобы предоставить пространство для дипломатии с целью заключения дипломатического урегулирования", - сказано в заявлении.

Пентагон: Израиль не планирует наземной операции в Ливане в ближайшее время26 сентября 2024, 00:11 • 14608 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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