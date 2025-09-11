$41.210.09
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

YouTube

Франція направить у Польщу три винищувачі після дронової атаки рф

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про відправлення трьох винищувачів Rafale для захисту повітряного простору Польщі. Це рішення прийнято після порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками 10 вересня.

У четвер, 11 вересня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що направить три винищувачі Rafale на захист польського повітряного простору. Так Франція відреагувала на атаку дронами рф по Польщі. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію Макрона у соцмережі Х (Twitter).

Після вторгнення російських безпілотників на територію Польщі я вирішив розгорнути три винищувачі Rafale, щоб разом з нашими союзниками сприяти захисту повітряного простору Польщі та східного флангу НАТО. Я взяв на себе це зобов'язання вчора перед прем'єр-міністром Польщі. Я також обговорив це питання з Генеральним секретарем НАТО та прем'єр-міністром Великої Британії, який також бере участь у захисті східного флангу

- йдеться у дописі.

"Ми не піддамося зростаючому тиску з боку росії", - написав французький лідер.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами рф

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".   

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.

Два німецькі ЗРК Patriot, розгорнуті в Польщі, допомогли виявити російські безпілотники над польською територією. Понад десяток дронів порушили повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня.

Польща зафіксувала 19 російських безпілотників, які порушили її повітряний простір, збивши три з них. Країна активувала статтю 4 Північноатлантичного договору для консультацій з союзниками.

Нагадаємо

Польща скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН через порушення її повітряного простору російськими БПЛА. 

Швеція терміново перекидає до Польщі засоби ППО та додаткові літаки10.09.25, 23:15

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
