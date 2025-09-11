Франция направит в Польшу три истребителя после дроновой атаки РФ

В четверг, 11 сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что направит три истребителя Rafale для защиты польского воздушного пространства. Так Франция отреагировала на атаку дронами РФ по Польше. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Макрона в соцсети Х (Twitter).

После вторжения российских беспилотников на территорию Польши я решил развернуть три истребителя Rafale, чтобы вместе с нашими союзниками способствовать защите воздушного пространства Польши и восточного фланга НАТО. Я взял на себя это обязательство вчера перед премьер-министром Польши. Я также обсудил этот вопрос с Генеральным секретарем НАТО и премьер-министром Великобритании, который также участвует в защите восточного фланга - говорится в сообщении.

"Мы не поддадимся растущему давлению со стороны России", - написал французский лидер.

Что известно о нарушении воздушного пространства Польши дронами РФ

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

Два немецких ЗРК Patriot, развернутые в Польше, помогли обнаружить российские беспилотники над польской территорией. Более десятка дронов нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

Польша зафиксировала 19 российских беспилотников, нарушивших ее воздушное пространство, сбив три из них. Страна активировала статью 4 Североатлантического договора для консультаций с союзниками.

