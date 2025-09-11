Франция направит в Польшу три истребителя после дроновой атаки РФ

$41.210.09
48.240.05
ukenru
19:17 • 3360 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
15:15 • 12166 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 23012 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 14867 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 13473 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 20193 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 13934 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16046 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14204 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14244 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.9м/с
53%
755мм
Популярные новости
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 33494 просмотра
F-35 «не имеют смысла» в борьбе с дешевыми БПЛА: стоимость управляемой ракеты превышает затраты РФ на «шахед»11 сентября, 13:02 • 11628 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 11155 просмотра
Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами15:13 • 10327 просмотра
Польша закрывает границу с беларусью: в рф заявили об эскалации напряженности и призвали Варшаву передумать18:35 • 6522 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 23015 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 20195 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 33573 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 49098 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 109635 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Александр Стабб
Тимоти Снайдер
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 11209 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 33573 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 24396 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 32509 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 97446 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Saab JAS 39 Gripen
Сухой Су-30
Ил-18

Франция направит в Польшу три истребителя после дроновой атаки РФ

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об отправке трех истребителей Rafale для защиты воздушного пространства Польши. Это решение принято после нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками 10 сентября.

Франция направит в Польшу три истребителя после дроновой атаки РФ

В четверг, 11 сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что направит три истребителя Rafale для защиты польского воздушного пространства. Так Франция отреагировала на атаку дронами РФ по Польше. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Макрона в соцсети Х (Twitter).

После вторжения российских беспилотников на территорию Польши я решил развернуть три истребителя Rafale, чтобы вместе с нашими союзниками способствовать защите воздушного пространства Польши и восточного фланга НАТО. Я взял на себя это обязательство вчера перед премьер-министром Польши. Я также обсудил этот вопрос с Генеральным секретарем НАТО и премьер-министром Великобритании, который также участвует в защите восточного фланга

- говорится в сообщении.

"Мы не поддадимся растущему давлению со стороны России", - написал французский лидер.

Что известно о нарушении воздушного пространства Польши дронами РФ

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

Два немецких ЗРК Patriot, развернутые в Польше, помогли обнаружить российские беспилотники над польской территорией. Более десятка дронов нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

Польша зафиксировала 19 российских беспилотников, нарушивших ее воздушное пространство, сбив три из них. Страна активировала статью 4 Североатлантического договора для консультаций с союзниками.

Напомним

Польша созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за нарушения ее воздушного пространства российскими БПЛА.

Швеция срочно перебрасывает в Польшу средства ПВО и дополнительные самолеты10.09.25, 23:15 • 6868 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Dassault Rafale
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
НАТО
MIM-104 Patriot
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Украина
Польша