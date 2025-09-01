Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган у понеділок заявив російському диктатору володимиру путіну, що Анкара працює над пошуком справедливого та тривалого припинення війни в Україні. Він також наголосив, що переговори між сторонами в Стамбулі сприяють мирним зусиллям, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ердоган наголосив, що готовий і надалі приймати у Стамбулі переговори української та російської делегацій задля якнайшвидшого укладення миру і завершення війни.

Під час зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї Ердоган і путін також обговорили двосторонні зв'язки, мирні зусилля між Азербайджаном та Вірменією, напади Ізраїлю на Газу та події в Сирії.

Доповнення

російський диктатор володимир путін на саміті Шанхайської організації співробітництва заявив, що кризу в Україні спричинив "спровокований Заходом госпереворот у Києві", а не дії росії.

Прем'єр-міністр Індії зустрівся з путіним та лідером Китаю на саміті ШОС. Обговорювалися питання економічного, політичного партнерства та безпеки.