Ексклюзив
11:39 • 132 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 37389 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 31165 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 54880 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 64287 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 61077 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 52608 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 30019 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 23173 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 53984 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
Ердоган заявив путіну, що Анкара працює над досягненням справедливого та тривалого миру в Україні - Reuters

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Президент Туреччини Ердоган повідомив путіну про роботу Анкари над справедливим припиненням війни в Україні. Він також наголосив на важливості переговорів у Стамбулі для мирних зусиль.

Ердоган заявив путіну, що Анкара працює над досягненням справедливого та тривалого миру в Україні - Reuters

Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган у понеділок заявив російському диктатору володимиру путіну, що Анкара працює над пошуком справедливого та тривалого припинення війни в Україні. Він також наголосив, що переговори між сторонами в Стамбулі сприяють мирним зусиллям, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ердоган наголосив, що готовий і надалі приймати у Стамбулі переговори української та російської делегацій задля якнайшвидшого укладення миру і завершення війни.

Під час зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї Ердоган і путін також обговорили двосторонні зв'язки, мирні зусилля між Азербайджаном та Вірменією, напади Ізраїлю на Газу та події в Сирії.

Доповнення

російський диктатор володимир путін на саміті Шанхайської організації співробітництва заявив, що кризу в Україні спричинив "спровокований Заходом госпереворот у Києві", а не дії росії.

Прем'єр-міністр Індії зустрівся з путіним та лідером Китаю на саміті ШОС. Обговорювалися питання економічного, політичного партнерства та безпеки.

Павло Зінченко

