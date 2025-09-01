Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил российскому диктатору владимиру путину, что Анкара работает над поиском справедливого и прочного прекращения войны в Украине. Он также подчеркнул, что переговоры между сторонами в Стамбуле способствуют мирным усилиям, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Эрдоган подчеркнул, что готов и в дальнейшем принимать в Стамбуле переговоры украинской и российской делегаций для скорейшего заключения мира и завершения войны.

Во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае Эрдоган и путин также обсудили двусторонние связи, мирные усилия между Азербайджаном и Арменией, нападения Израиля на Газу и события в Сирии.

Дополнение

российский диктатор владимир путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества заявил, что кризис в Украине вызвал "спровоцированный Западом госпереворот в Киеве", а не действия россии.

Премьер-министр Индии встретился с Путиным и лидером Китая на саммите ШОС. Обсуждались вопросы экономического, политического партнерства и безопасности.