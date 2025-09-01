$41.320.06
Эксклюзив
09:15 • 36870 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 30743 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 54123 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 63527 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
05:46 • 60396 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 52085 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 29922 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 23153 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 53969 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 90818 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
публикации
Эксклюзивы
Эрдоган заявил путину, что Анкара работает над достижением справедливого и прочного мира в Украине - Reuters

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Президент Турции Эрдоган сообщил путину о работе Анкары над справедливым прекращением войны в Украине. Он также подчеркнул важность переговоров в Стамбуле для мирных усилий.

Эрдоган заявил путину, что Анкара работает над достижением справедливого и прочного мира в Украине - Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил российскому диктатору владимиру путину, что Анкара работает над поиском справедливого и прочного прекращения войны в Украине. Он также подчеркнул, что переговоры между сторонами в Стамбуле способствуют мирным усилиям, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Эрдоган подчеркнул, что готов и в дальнейшем принимать в Стамбуле переговоры украинской и российской делегаций для скорейшего заключения мира и завершения войны.

Во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае Эрдоган и путин также обсудили двусторонние связи, мирные усилия между Азербайджаном и Арменией, нападения Израиля на Газу и события в Сирии.

Дополнение

российский диктатор владимир путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества заявил, что кризис в Украине вызвал "спровоцированный Западом госпереворот в Киеве", а не действия россии.

Премьер-министр Индии встретился с Путиным и лидером Китая на саммите ШОС. Обсуждались вопросы экономического, политического партнерства и безопасности.

Павел Зинченко

Киев