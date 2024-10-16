Для зниження цін на енергоносії: 12 країн ЄС закликали підтримати транскордонне співробітництво у електроенергетиці

У Євросоюзі внутрішньому енергетичному ринку шукають спосіб знизити ціни на енергоносії. Відповідно до рішення цього завдання, 12 країн на зустрічі міністрів енергетики ЄС представили спільний документ.

Пише УНН із посиланням на Еuractiv.

Дванадцять країн-членів ЄС у вівторок закликали Європейську комісію підтримати створення енергетичних об'єднань, зокрема, електричних, для зниження цін на енергоносії в ЄС в умовах ринкової нестабільності .

Португалія, Іспанія, Австрія, Кіпр, Данія, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта та Нідерланди представили спільний документ (позиційний документ) на зустрічі міністрів енергетики ЄС у Люксембурзі у вівторок.

"Взаємозв'язок та транскордонне співробітництво є ключовими для зниження цін на енергоносії. .. Настав час забезпечити повноцінну участь усіх держав-членів у внутрішньому енергетичному ринку", - пояснюють у документі.

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Також йдеться про те, що необхідні термінові заходи для забезпечення більшої інтеграції транскордонних електроенергетичних систем ЄС, - це важливо для повноцінного функціонування внутрішнього енергетичного ринку.

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