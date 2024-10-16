Для снижения цен на энергоносители: 12 стран ЕС призвали поддержать трансграничное сотрудничество в электроэнергетике
Киев • УНН
12 стран ЕС призвали Еврокомиссию поддержать создание энергетических объединений для снижения цен на энергоносители. Они представили совместный документ на встрече министров энергетики ЕС, подчеркивая важность трансграничного сотрудничества.
В Евросоюзе на внутреннем энергетическом рынке ищут способ снизить цены на энергоносители. В соответствии с решением этой задачи, 12 стран на встрече министров энергетики ЕС представили совместный документ.
Пишет УНН со ссылкой на Ецгастіѵ.
Двенадцать стран-членов ЕС во вторник призвали Европейскую комиссию поддержать создание энергетических объединений, в частности, электрических, для снижения цен на энергоносители в ЕС в условиях рыночной нестабильности.
Португалия, Испания, Австрия, Кипр, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта и Нидерланды представили совместный документ (позиционный документ) на встрече министров энергетики ЕС в Люксембурге во вторник.
«Взаимосвязь и трансграничное сотрудничество являются ключевыми для снижения цен на энергоносители. .... Пришло время обеспечить полноценное участие всех государств-членов во внутреннем энергетическом рынке», - объясняют в документе.
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Также говорится о том, что необходимы срочные меры для обеспечения большей интеграции трансграничных электроэнергетических систем ЕС, - это важно для полноценного функционирования внутреннего энергетического рынка.
Ближайшие годы будут решающими для снижения цен на энергоносители для нашей промышленности и наших граждан. Наша значительная зависимость от ископаемого топлива в сочетании с агрессивной войной России против Украины и тем фактом, что Россия вооружила свои источники энергоснабжения, оказалась опасной смесью
Напомним,
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