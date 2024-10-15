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В Фонде восстановления энергетики уже около 700 млн евро от международных партнеров - Шмыгаль

В Фонде восстановления энергетики уже около 700 млн евро от международных партнеров - Шмыгаль

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 10:07  •  4735 просмотра

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В Фонде поддержки энергетики Украины партнеры собрали около 700 млн евро для ремонта и модернизации энергосектора. Премьер-министр Шмыгаль поблагодарил за солидарность и выразил надежду на дальнейшую помощь.

В Фонде поддержки энергетики Украины партнеры аккумулировали для этих ремонта и модернизации энергосектора около 700 млн евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Благодарен международным партнерам за беспрецедентную солидарность. Именно благодаря нашим друзьям и союзникам мы получаем необходимые средства для ремонтов и модернизации энергосектора. В частности, в Фонде поддержки энергетики Украины партнеры аккумулировали для этих целей около 700 млн евро перечисленных и анонсированных средств. Рассчитываем, что помощь будет продолжаться и в дальнейшем. Ведь потребности Украины все еще остаются огромными, а намерения россии терроризировать нашу энергетику - неизменными

- сказал Шмыгаль.

Напомним,

Правительство Литвы одобрило выделение 13 миллионов евро на финансирование проектов по восстановлению Украины. Средства будут направлены Литовскому фонду сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика