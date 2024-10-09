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Актуальне
Литва виділяє 13 млн євро на відновлення України

Литва виділяє 13 млн євро на відновлення України

Київ • УНН

 • 13445 перегляди

Уряд Литви схвалив виділення 13 млн євро на проєкти з відновлення України. Кошти спрямують у Литовський фонд співробітництва для реалізації проєктів в освіті, енергетиці та інших сферах.

Сьогодні уряд Литви схвалив виділення 13 мільйонів євро на фінансування проєктів з відновлення України. Кошти будуть спрямовані Литовському фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу уряду Литви.

"Литва сповнена рішучості продовжувати надавати військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, яка захищається від агресора. Від початку війни 2022 року ми здійснюємо проєкти з відновлення в галузі освіти, енергетики та інших сферах через Фонд співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги. Наш приклад - спонукати інших міжнародних партнерів зробити те саме, не чекаючи закінчення війни, і тим самим зміцнити надію і віру українців у безпечне і процвітаюче майбутнє", - сказала міністерка фінансів країни Гінтаре Скайсте.

Як повідомляється, ці додаткові кошти є продовженням підтримки, яку Литва надає Україні через Фонд співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги. Наразі Фонд уже виділив із національного бюджету 24 мільйони євро на проєкти з відновлення України.

Швейцарія виділить 1,5 млрд швейцарських франків на відновлення України03.10.24, 12:02 • 55010 переглядiв

Серед проєктів, реалізованих Фондом, - ремонт школи та дитячого садка в Бородянці, ремонт дитячого садка "Рута" та встановлення укриття в Ірпені. Серед поточних проєктів - "Школа майбутнього" в Україні: підготовка типового технічного проєкту, програма "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні", підтримка Литвою євроінтеграції України та інші проєкти.

Зазначається, що від початку російської війни Литва надала Україні військову, фінансову та гуманітарну допомогу на загальну суму майже 1,5 млрд євро.

Литва передала Україні нову військову допомогу28.09.24, 15:49 • 47273 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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